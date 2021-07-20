Хто з кременчужан залишиться без світла 21 липня: адреси

Причина - проведення планових ремонтних робіт
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 21 липня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтів на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- вул. Вадима Пугачова, 23, 25, 27, 29, 33/27;
- вул. Гвардійська, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24/31, 25.
З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Чкалова;
- вул. Вершигори;
- вул. Ковальова;
- вул. Республіканська, 75, 77, 79, 81;
- вул. Дніпровська;
- вул. Шевченка, 102-140;
- пров. Марії Раскової, 4-118;
- пров. Дачний;
- пров. Січовий;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.