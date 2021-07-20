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Кременчук

Хто з кременчужан залишиться без світла 21 липня: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 269

 

Причина - проведення планових ремонтних робіт

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 21 липня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтів на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Вадима Пугачова, 23, 25, 27, 29, 33/27;
  • вул. Гвардійська, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24/31, 25.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • вул. Вершигори;
  • вул. Ковальова;
  • вул. Республіканська, 75, 77, 79, 81;
  • вул. Дніпровська;
  • вул. Шевченка, 102-140;
  • пров. Марії Раскової, 4-118;
  • пров. Дачний;
  • пров. Січовий;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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