Хто з кременчужан залишиться без світла 21 липня: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 269

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 21 липня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтів на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

вул. Вадима Пугачова, 23, 25, 27, 29, 33/27;

вул. Гвардійська, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24/31, 25.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами: