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У кінці робочого дня: як під Кременчуком збирають пшеницю, поки ви сидите в офісах

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 156

Той випадок, коли оператора покатали на комбайні... 

Відео для тих, хто просто хоче подивитися на щось залипальне.


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Автор: Юлия Волынская Відео: Артем Коваленко
Теги: комбайн пшениця
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