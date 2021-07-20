Під Кременчуком згоріло більше 4 гектарів пшениці: вогонь ледь не перекинувся на хати

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 345













Фото: Артем Коваленко

Під Кременчуком згоріло більше 4 гектарів пшениці. Пожежа сталася 19 липня близько 19.00 у селі Максимівка. Як повідомляє міськрайонне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, спочатку зайнялася стерня, але вогонь перекинувся і на пшеницю.

Врятувати майже нічого не вдалося. А от людські хати не постраждали саме завдяки надзвичайникам, які зробили усе можливе, аби вогонь не поширився на зарослі бур'яну поблизу домівок.

Окрім того врятували коней, які стояли буквально за декілька метрів до поля, охопленого вогнем.

Причину пожежі наразі встановлюють, але найчастіше, за словами Ірини Зуб, головного інспектору відділу запобігання надзвичаним ситуаціям, це - людська недбалість: умисний підпал стерні, недопалки та інше.

Саме тому ДСНСники просять бути дуже обережними та ні в якому разі не палити сухостій. Бо окрім економічних збитків подібні пожежі можуть забрати і людські життя.



