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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Три нових випадки COVID-19 зареєстровано у Кременчуці

Вчора, 21:05 Переглядів: 451

 

По даним випадкам проводяться епідемічне розслідування

Сьогодні, 19 липня, у Кременчуці зареєстровано три нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Захворіли одна жінка 62 роки та два чоловіки 36 років та 74 роки. Із вперше виявлених випадків захворювання два пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, один пацієнт перебуває на лікуванні в інфекційному шпиталі.

По даним випадкам проводяться епідемічне розслідування. З'ясовується коло контактних осіб. Всього в інфекційному шпиталі лікується десять пацієнтів. Одужало вісім пацієнтів.

Всього зареєстровано 9418. Одужало 9105. Померло 273

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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