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Надзвичайні новини

Випадок сказу зафіксували під Кременчуком

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 143

 

Карантинні обмеження встановили на два місяці

На території села Омельник 15 липня виявили, а наступного дня підтвердили, випадок сказу. Про це повідомила Омельницька громада на сторінці у фейсбуці. 

Згідно з Рішенням засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кременчуцькій райдержадміністрації від 16 липня №10, встановлено карантинні обмеження терміном 2 місяці з дня останнього випадку захворювання. Також встановили межі загрозливої зони (радіус 10 км від неблагополучного пункту): с. Омельник, с. Демидівка, с. Гуньки, с. Литвиненки, с. Радочини, с. Варакути та с. Федоренки.

З 17 липня на території Омельницької територіальної громади працюють виїзні бригади, які роблять щеплення проти сказу домашніх тварин (ВРХ, ДРХ, коні, собаки, коти та ін.).

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Автор: Альона Душенко
Теги: сказ
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