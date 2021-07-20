На 21% зріс середньоденний розмір декретних

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Середньоденний розмір декретних виплат зріс на 20,9% за підсумками червня. Про це повідомляє Кременчуцьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області.

Сума середньоденної виплати допомоги по вагітності та пологах за підсумками червня склала 421,38 гривні. Це на 20,9%, або на 140,78 грн більше, ніж у тому ж місяці 2020 року.

За оперативними даними, упродовж минулого місяця Фонд прийняв на фінансування заяви-розрахунки для виплати декретних допомог за 12,6 тис. лікарняними листками. Сума нарахованих допомог склала понад 421 млн гривень.

Зверніть увагу, дата фінансування декретної допомоги прямо залежить від дати подання роботодавцем заяви-розрахунку на виплату коштів працівнику. Слідкувати за станом надання матеріального забезпечення застраховані особи можуть онлайн у телеграм-каналі Фонду

Розмір виплат по вагітності та пологах не залежить від тривалості страхового стажу жінки та фінансуються у розмірі 100% середньої заробітної плати застрахованої особи. Виключенням є застраховані особи, які в останній рік не знаходились у трудових відносинах і працевлаштувались менш ніж за півроку до виходу в декретну відпустку. Для них розмір допомоги розраховується, виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо, ФССУ фінансує зазначену допомогу для всіх працюючих жінок за кожен день перебування у відпустці по вагітності та пологах. У загальних випадках її тривалість складає 126 календарних днів (70 днів до передбачуваного дня пологів і 56 днів після пологів).

Додатково до основного може видаватись листок непрацездатності тривалістю 14 календарних днів, який також підлягає оплаті за рахунок коштів Фонду. Такий листок непрацездатності видається в разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді.

Телефони Кременчуцького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області: