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Кременчук, Полтавщина

Штормове попередження: 19 липня на Полтавщині очікуються грози та шквальний вітер

Вчора, 18:29 Переглядів: 1 166

 

Негода може накрити місто вже в найближчі години

Полтавський обласний центр гідрометеорології застерігає, що у найближчі години і до кінця дня на Полтавщині очікуються грози. Пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду.

В області оголосили перший - «‎жовтий»‎ - рівень небезпеки.


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: погода гроза вітер штормове попередження
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