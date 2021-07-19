Штормове попередження: 19 липня на Полтавщині очікуються грози та шквальний вітер

Вчора, 18:29 Переглядів: 1 166

Негода може накрити місто вже в найближчі години

Полтавський обласний центр гідрометеорології застерігає, що у найближчі години і до кінця дня на Полтавщині очікуються грози. Пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду.

В області оголосили перший - «‎жовтий»‎ - рівень небезпеки.



