Олександр Ковальчук
Полезно для туристов
Микола Корецький
Техніка від Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС стала хітом сезону
Олександр Ковальчук
Взыскание долга через нотариуса
Олександр Бондар
Робіть не прогнози. Робіть погоду.
Сергiй Кулясов
Айдер Муждабаев: очаровывающая сила интеллекта
Александр Березянский
Анатомия репутации
Роман Владимиров
Таке буває...
Михаил Вейсберг
Как я покупал персидский ковёр
Сергiй Кулясов
Почему когда Зе! морозит глупости - стыдно мне?
Кременчук, Культура, ТЪ представляет

У кінці робочого дня: Як за годину вулиця Шевченка пішла під воду

Вчора, 18:01 Переглядів: 2 465

 Кременчук - це маленька Венеція

Кременчук - це маленька Венеція. Лише за годину, 17 липня, перехрестя Шевченка та Івана Мазепи пішло під воду. Кременчужани могли спокійно перепливати вулицю на гондолах, каяках та байдарках. 


5
Автор: Альона Душенко
Теги: дощ потоп злива
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх