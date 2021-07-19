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Кременчук

«Кременчукводоканал» запрошує обговорити, на що витратити 31,6 млн грн

Вчора, 17:32 Переглядів: 389

 

План розвитку підприємства розроблений на 2022-2026 роки

КП «Кременчукводоканал»  інформує про проведення в режимі онлайн відкритого обговорення питання необхідності схвалення Плану розвитку КП «Кременчукводоканал» на 2022-2026 роки. Відповідне повідомлення розміщене на сайті підприємства.

Заходи, передбачені Планом розвитку на 2022 р., планується виконати на загальну суму 31,6 млн грн. без ПДВ, із них:

  • амортизаційних відрахувань  та інших залучених коштів – 19, 1 млн грн;
  • виробничих інвестицій з прибутку -12,56 млн грн.

Що планується зробити

У сфері водопостачання:

  • технічне переоснащення насосного обладнання двох центральних теплових пунктів у кварталах на Молодіжному - ЦТП 278 (за 3,4 млн грн) та ЦТП 297 (за 1,6 млн грн);
  • капітальний ремонт ділянки мережі водопостачання по вул. Кооперативній (за 2,9 млн грн).

 У сфері водовідведення:

  • технічне переоснащення одиниць та вузлів технічного устаткування та інженерних мереж системи аерації на очисній станції, що на вул. набережна Лейтенанта Дніпрова, 121 (вартість – 8,25 млн грн);
  • створення розрахунково-інформаційного комплексу мереж водопостачання та водовідведення (ГІС) – вартість 1 млн грн;
  • реконструкція напірного каналізаційного колектору від СП 15 до Крюківських каналізаційних очисних споруд ( вартість 1,9 млн грн).

 

Інвестиційна складова є частиною тарифу, тож на вимогу НКРЕКП водоканал проводить обговорення Плану розвитку – онлайн у режимі карантинних обмежень. 

Зауваження та пропозиції щодо винесеного на обговорення питання приймаються до 10 години 27.07.2021 року за адресою, 39602 м. Кременчук, пров. Героїв Бреста, 35А, тел. 067-408-55-36, факс 74-74-45 або на електрону адресу gpub@sat.poltava.ua. 

Заявки для участі  в режимі онлайн у відкритому обговоренні приймаються до 10 години 27.07.2021 року в письмовому та/або електронному вигляді за адресою, 39602 м. Кременчук, пров. Героїв Бресту, 35А, тел. 067-408-55-36, факс 74-74-45 або на електрону адресу gpub@sat.poltava.ua.

Після реєстрації на електронну адресу учасника буде надіслано унікальний ідентифікатор конференції.

Початок: 29.07.2021 року о 10 годині.    

Контактна особа: секретар 067-408-55-36

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: Кременчукводоканал
Теги: Кременчукводоканал план розвитку
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