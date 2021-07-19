«Кременчукводоканал» запрошує обговорити, на що витратити 31,6 млн грн

КП «Кременчукводоканал» інформує про проведення в режимі онлайн відкритого обговорення питання необхідності схвалення Плану розвитку КП «Кременчукводоканал» на 2022-2026 роки. Відповідне повідомлення розміщене на сайті підприємства.
Заходи, передбачені Планом розвитку на 2022 р., планується виконати на загальну суму 31,6 млн грн. без ПДВ, із них:
У сфері водопостачання:
У сфері водовідведення:
Інвестиційна складова є частиною тарифу, тож на вимогу НКРЕКП водоканал проводить обговорення Плану розвитку – онлайн у режимі карантинних обмежень.
Зауваження та пропозиції щодо винесеного на обговорення питання приймаються до 10 години 27.07.2021 року за адресою, 39602 м. Кременчук, пров. Героїв Бреста, 35А, тел. 067-408-55-36, факс 74-74-45 або на електрону адресу gpub@sat.poltava.ua.
Заявки для участі в режимі онлайн у відкритому обговоренні приймаються до 10 години 27.07.2021 року в письмовому та/або електронному вигляді за адресою, 39602 м. Кременчук, пров. Героїв Бресту, 35А, тел. 067-408-55-36, факс 74-74-45 або на електрону адресу gpub@sat.poltava.ua.
Після реєстрації на електронну адресу учасника буде надіслано унікальний ідентифікатор конференції.
Початок: 29.07.2021 року о 10 годині.
Контактна особа: секретар 067-408-55-36