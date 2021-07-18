Кременчуцька дзюдоїстка Єлизавета Каланіна в Японії готується до Олімпійських ігор

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 341

До олімпійської столиці Ігор ХХХІІ Олімпіади, 15 липня, вирушила перша велика група спортсменів України. Одними з перших курс на Токіо взяли наші представники стрільби з лука, академічного веслування, дзюдо та боксу.

Серед перших - кременчуцька дзюдоїстка Єлизавета Каланіна. Наша спортсменка буде змагатися у ваговій категорії понад 78 кг. Тренер Єлизавети Василь Волошин вирушить в Японію трохи пізніше, як виступлять перші вагові категорії у дзюдо.

30 липня, у п'ятницю, кременчужанка вийде на татам. Цього дня на площі Незалежності планують пряму трансляцію виступу нашої спортсменки.

Ще двоє представників з Кременчука борці Ленур Теміров та Жан Беленюк вирушать до Японії трохи пізніше. Їх виступи заплановані на початок серпня.

Кримський татарин Ленур Теміров після анексії Криму переїхав до Кременчука. Під керівництвом тренерів Ісмета Салієва та Анатолія Коханевича завоював путівку на Олімпійські ігри. Проводжали Ленура всією кримсько-татарською громадою й подарували йому небесний стяг з золотистою тамгою.

Ще один спортсмен, який представляє Кременчук та Полтавщину - киянин Жан Беленюк. Він напередодні зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Спортсменам передали прапор України з передової, підписаний нашими бійцями, на жаль, декого з них вже нема на цій землі… Цей прапор полетить з українцями до Токіо та стане талісманом нашої збірної команди.

- Після ігор, стяг повернеться знову на передову, адже перемога Україні потрібна на всіх фронтах, - зауважив Жан Беленюк.

Нагадаємо, що з 23 липня до 8 серпня у Токіо відбудуться XXXII літні Олімпійські ігри, у яких візьмуть участь 158 спортсменів України.