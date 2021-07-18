В Кременчуці знищать 7357 дерев: усе заради «‎Великого будівництва»

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 1 076

За словами мера, в пріоритеті зараз новий міст - а дерева намагатимуться зберігати за можливості

16 липня на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради журналісти запитали мера міста, скільки дерев доведеться знищити під час будівництва нового мосту через Дніпро та яка буде компенсація місту.

Мер відповів, що за попередніми розрахунками планували зрубати 7100 дерев, але згодом цифра виросла і нині становить 7357 дерев.

- Але ми дуже просимо підрядника мінімізувати втрати, - додав Віталій Малецький.

Щодо компенсації, то «‎Благоустрою» заплатили відновну вартість в розмірі близько 100 тисяч. Проте, за словами мера, це стосується лише підготовчих робіт, а не самого будівництва:

- Згідно законодавству, в разі будівництва об'єктів за рахунок державного бюджету відновна вартість не сплачується. Ми не маємо права стягувати ці кошти з будівельної компанії.

Планується, що озеленення стане частиною проєкту, і після завершення будівництва питання вирішать комплексно. На правому березі, де зараз зносять дерева, буде дворівнева транспортна розв'язка. І вона фактично захопить всю зелену зону, яку бачимо праворуч коли їдемо в бік мосту з Крюкова.

- Вибачте, але будівництво мосту зараз важливіше за дерева, - підсумував мер, - Компенсація Кременчуку - це сам новий міст. А також так званий «‎ Турецький парк » який має з'явитися на місці Комсомольського парку по завершенні будівництва.



