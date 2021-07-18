Олександр Ковальчук
Полезно для туристов
Микола Корецький
Техніка від Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС стала хітом сезону
Олександр Ковальчук
Взыскание долга через нотариуса
Олександр Бондар
Робіть не прогнози. Робіть погоду.
Сергiй Кулясов
Айдер Муждабаев: очаровывающая сила интеллекта
Александр Березянский
Анатомия репутации
Роман Владимиров
Таке буває...
Михаил Вейсберг
Как я покупал персидский ковёр
Сергiй Кулясов
Почему когда Зе! морозит глупости - стыдно мне?
Кременчук

В Кременчуці знищать 7357 дерев: усе заради «‎Великого будівництва»

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 1 076

 

За словами мера, в пріоритеті зараз новий міст - а дерева намагатимуться зберігати за можливості

16 липня на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради журналісти запитали мера міста, скільки дерев доведеться знищити під час будівництва нового мосту через Дніпро та яка буде компенсація місту.

Мер відповів, що за попередніми розрахунками планували зрубати 7100 дерев, але згодом цифра виросла і нині становить 7357 дерев.

- Але ми дуже просимо підрядника мінімізувати втрати, - додав Віталій Малецький.

Щодо компенсації, то «‎Благоустрою» заплатили відновну вартість в розмірі близько 100 тисяч. Проте, за словами мера, це стосується лише підготовчих робіт, а не самого будівництва:

- Згідно законодавству, в разі будівництва об'єктів за рахунок державного бюджету відновна вартість не сплачується. Ми не маємо права стягувати ці кошти з будівельної компанії.

Планується, що озеленення стане частиною проєкту, і після завершення будівництва питання вирішать комплексно. На правому березі, де зараз зносять дерева, буде дворівнева транспортна розв'язка. І вона фактично захопить всю зелену зону, яку бачимо праворуч коли їдемо в бік мосту з Крюкова.

- Вибачте, але будівництво мосту зараз важливіше за дерева, - підсумував мер, - Компенсація Кременчуку - це сам новий міст. А також так званий «‎Турецький парк» який має з'явитися на місці Комсомольського парку по завершенні будівництва.


2
Автор: Тамара Зінченко
Теги: дерева вирубка міст Велике будівництво
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх