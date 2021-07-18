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Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Ягуар» розписав «мирову», «Кремінь-2» програв: результати чемпіонату Полтавщини

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 252

 Кременчуцькі команди зіграли черговий тур

У суботу, 17 липня, у чемпіонаті Полтавщини відбулися поєдинки чергового туру. «Кремінь-2» на стадіоні «Кредмаш» програв «Альтаіру», а «Ягуар» у Градизьку розписав «мирову» з «Темпом».

У зіграних матчах групи Б зафіксовані такі результати:

  • «Дружба» (Очеретувате) – ФК «Семенівка» – 3:1
  • «Кремінь-2» (Кременчук) – «Альтаір» (Бутенки) – 0:3
  • «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні) – «Стандарт» (Нові Санжари) – 1:7
  • «Темп» (Градизьк) – «Ягуар» (Кременчук) – 3:3

Анонс 13 туру, 24 липня:

«Семенівка» (Семенівка) - ФК «Кремінь-2» (Кременчук)
«Стандарт» (Нові Санжари) - «Дружба» (Очеретувате)
«Альтаір» (Бутенки) - СК «Геологія-2» (Нова Галещина)
«Ягуар» (Кременчук) - ФК «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні)
«Темп» (Градизьк) – команда вільна від ігор

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь-2 Ягуар
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