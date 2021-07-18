«Ягуар» розписав «мирову», «Кремінь-2» програв: результати чемпіонату Полтавщини

У суботу, 17 липня, у чемпіонаті Полтавщини відбулися поєдинки чергового туру. «Кремінь-2» на стадіоні «Кредмаш» програв «Альтаіру», а «Ягуар» у Градизьку розписав «мирову» з «Темпом».
У зіграних матчах групи Б зафіксовані такі результати:
Анонс 13 туру, 24 липня:
«Семенівка» (Семенівка) - ФК «Кремінь-2» (Кременчук)
«Стандарт» (Нові Санжари) - «Дружба» (Очеретувате)
«Альтаір» (Бутенки) - СК «Геологія-2» (Нова Галещина)
«Ягуар» (Кременчук) - ФК «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні)
«Темп» (Градизьк) – команда вільна від ігор