Відключення світла 19 липня: хто з кременчужан залишиться без електроенергії
Сьогодні, 17:02
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Причина - ремонт трансформаторних підстанцій
«Полтаваобленерго» повідомило про тимчасові відключення електроенергії в Кременчуці 19 липня. Причиною називають проведення планових ремонтів на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Василя Симоненка,
- вул. Соснівська,
- вул. Ігоря Сікорського,
- вул. Андрія Ізюмова,
- вул. Кропивницького,
- вул. Газопровідна,
- вул. Кобзарська,
- вул. Шмідта,
- вул. Хімічна,
- вул. Ракетна,
- вул. Миколая Міхновського,
- вул. Чайковського,
- вул. Луначарського,
- пров. Кутузова,
- пров. Андрія Ізюмова,
- туп. Глобинський,
- туп. Степана Разіна,
- туп. Бажана,
- вул. Небесної сотні, 30, 30А, 34, 36/68,
- вул. Шевченка, 55, 59/78,
- вул. Троїцька, 70, 70А,
- вул. Софіївська, 76,
- просп. Полтавський,
- вул. Якова Петруся,
- вул. Карбишева,
- вул. Броніслава Урбанського,
- вул. окітнянська,
- вул. Марка Вовчка,
- вул. Некрасова,
- вул. Бориса Чичибабіна,
- вул. Утьосова,
- вул. Данила Галицького,
- вул. Гетьманська,
- вул. Генерала Чайки,
- вул. Михайла Калачевського,
- вул. Размислова,
- вул. Целіноградська,
- вул. Чайковського,
- вул. Василя Симоненка,
- вул. Хортицька,
- вул. Аерофлотська,
- вул. Олени Пчілки,
- вул. Козацька,
- вул. Володимира Винниченка,
- пров. Гурамішвілі,
- пров. Яснополянський,
- пров. Некрасова,
- пров. Якова Петруся,
- туп. Айвазовського.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Небесної сотні, 45, 51, 51/42, 53, 54, 55,
- вул. Сумська, 1-17,
- вул. Троїцька, 61/52, 61/52А,
- вул. 1905 року, 29-54,
- вул. Шевченка, 70-85,
- вул. Ірінєєва, 1-9,
- туп. Сумський,
- вул. Чкалова,
- пров. Сінний,
- пр. Приозерний,
- туп. Проточний.