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Відключення світла 19 липня: хто з кременчужан залишиться без електроенергії

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 625

 

Причина - ремонт трансформаторних підстанцій

«Полтаваобленерго» повідомило про тимчасові відключення електроенергії в Кременчуці 19 липня. Причиною називають проведення планових ремонтів на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Василя Симоненка,
  • вул. Соснівська,
  • вул. Ігоря Сікорського,
  • вул. Андрія Ізюмова,
  • вул. Кропивницького,
  • вул. Газопровідна,
  • вул. Кобзарська,
  • вул. Шмідта,
  • вул. Хімічна,
  • вул. Ракетна,
  • вул. Миколая Міхновського,
  • вул. Чайковського,
  • вул. Луначарського,
  • пров. Кутузова,
  • пров. Андрія Ізюмова,
  • туп. Глобинський,
  • туп. Степана Разіна,
  • туп. Бажана,
  • вул. Небесної сотні, 30, 30А, 34, 36/68,
  • вул. Шевченка, 55, 59/78,
  • вул. Троїцька, 70, 70А,
  • вул. Софіївська, 76,
  • просп. Полтавський,
  • вул. Якова Петруся,
  • вул. Карбишева,
  • вул. Броніслава Урбанського,
  • вул. окітнянська,
  • вул. Марка Вовчка,
  • вул. Некрасова,
  • вул. Бориса Чичибабіна,
  • вул. Утьосова,
  • вул. Данила Галицького,
  • вул. Гетьманська,
  • вул. Генерала Чайки,
  • вул. Михайла Калачевського,
  • вул. Размислова,
  • вул. Целіноградська,
  • вул. Чайковського,
  • вул. Василя Симоненка,
  • вул. Хортицька,
  • вул. Аерофлотська,
  • вул. Олени Пчілки,
  • вул. Козацька,
  • вул. Володимира Винниченка,
  • пров. Гурамішвілі,
  • пров. Яснополянський,
  • пров. Некрасова,
  • пров. Якова Петруся,
  • туп. Айвазовського.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Небесної сотні, 45, 51, 51/42, 53, 54, 55,
  • вул. Сумська, 1-17,
  • вул. Троїцька, 61/52, 61/52А,
  • вул. 1905 року, 29-54,
  • вул. Шевченка, 70-85,
  • вул. Ірінєєва, 1-9,
  • туп. Сумський,
  • вул. Чкалова,
  • пров. Сінний,
  • пр. Приозерний,
  • туп. Проточний.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
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