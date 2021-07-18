Відключення світла 19 липня: хто з кременчужан залишиться без електроенергії

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 625

«Полтаваобленерго» повідомило про тимчасові відключення електроенергії в Кременчуці 19 липня. Причиною називають проведення планових ремонтів на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

вул. Василя Симоненка,

вул. Соснівська,

вул. Ігоря Сікорського,

вул. Андрія Ізюмова,

вул. Кропивницького,

вул. Газопровідна,

вул. Кобзарська,

вул. Шмідта,

вул. Хімічна,

вул. Ракетна,

вул. Миколая Міхновського,

вул. Чайковського,

вул. Луначарського,

пров. Кутузова,

пров. Андрія Ізюмова,

туп. Глобинський,

туп. Степана Разіна,

туп. Бажана,

вул. Небесної сотні, 30, 30А, 34, 36/68,

вул. Шевченка, 55, 59/78,

вул. Троїцька, 70, 70А,

вул. Софіївська, 76,

просп. Полтавський,

вул. Якова Петруся,

вул. Карбишева,

вул. Броніслава Урбанського,

вул. окітнянська,

вул. Марка Вовчка,

вул. Некрасова,

вул. Бориса Чичибабіна,

вул. Утьосова,

вул. Данила Галицького,

вул. Гетьманська,

вул. Генерала Чайки,

вул. Михайла Калачевського,

вул. Размислова,

вул. Целіноградська,

вул. Чайковського,

вул. Василя Симоненка,

вул. Хортицька,

вул. Аерофлотська,

вул. Олени Пчілки,

вул. Козацька,

вул. Володимира Винниченка,

пров. Гурамішвілі,

пров. Яснополянський,

пров. Некрасова,

пров. Якова Петруся,

туп. Айвазовського.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: