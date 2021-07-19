Олександр Ковальчук
Полезно для туристов
Микола Корецький
Техніка від Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС стала хітом сезону
Олександр Ковальчук
Взыскание долга через нотариуса
Олександр Бондар
Робіть не прогнози. Робіть погоду.
Сергiй Кулясов
Айдер Муждабаев: очаровывающая сила интеллекта
Александр Березянский
Анатомия репутации
Роман Владимиров
Таке буває...
Михаил Вейсберг
Как я покупал персидский ковёр
Сергiй Кулясов
Почему когда Зе! морозит глупости - стыдно мне?
Кременчук, Освіта, Україна, Світ

Комунальні ліцеї з’являться в селах та містах з населенням меншим за 50 тисяч

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 740

 

Впровадження реформи системи освіти перенесли з 2024 на 2027 рік

15 липня Верховна Рада прийняла законопроєкт № 4629-1, в якому йдеться про запровадження в Україні якісної профільної середньої освіти. «За» проголосували 334 депутати.

Для створення ліцею засновник має забезпечити його функціонування як окремого юридичного підрозділу, відокремленого від початкової школи або гімназії, а також:

  • забезпечити функціонування не менше ніж двох класів (одного для гірської місцевості);
  • в класах протягом 10, 11 та 12 року навчання має бути мінімум 25 учнів;
  • створити безпечне інклюзивне та цифрове навчальне середовище;
  • організувати підвезення учнів та персоналу, за необхідності забезпечити проживання в пансіонах;
  • забезпечити вільний та безоплатний доступ учнів та персоналу до мережі Internet.

Разом з цим впроваджувати реформу системи освіти планують не в 2024 році, а в 2027.

1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: освіта ліцеї
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх