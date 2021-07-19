Комунальні ліцеї з’являться в селах та містах з населенням меншим за 50 тисяч

Впровадження реформи системи освіти перенесли з 2024 на 2027 рік
15 липня Верховна Рада прийняла законопроєкт № 4629-1, в якому йдеться про запровадження в Україні якісної профільної середньої освіти. «За» проголосували 334 депутати.
Для створення ліцею засновник має забезпечити його функціонування як окремого юридичного підрозділу, відокремленого від початкової школи або гімназії, а також:
- забезпечити функціонування не менше ніж двох класів (одного для гірської місцевості);
- в класах протягом 10, 11 та 12 року навчання має бути мінімум 25 учнів;
- створити безпечне інклюзивне та цифрове навчальне середовище;
- організувати підвезення учнів та персоналу, за необхідності забезпечити проживання в пансіонах;
- забезпечити вільний та безоплатний доступ учнів та персоналу до мережі Internet.
Разом з цим впроваджувати реформу системи освіти планують не в 2024 році, а в 2027.