Помер відомий у Кременчуці будівельник Олег Анісов, прощання відбудеться у середу

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Висловлюємо співчуття рідним та близьким
Вчора, 17 липня, у Кременчуці помер будівельник і колекціонер ретроавтівок Олег Анісов.
Прощання з ним відбудеться у середу, 21 липня, об 11.00 у Соборі святого Миколая Чудотворця (вул.29 Вересня, 16/34).