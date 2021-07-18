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Кременчук

Помер відомий у Кременчуці будівельник Олег Анісов, прощання відбудеться у середу

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 1 225

Висловлюємо співчуття рідним та близьким

Вчора, 17 липня, у Кременчуці помер будівельник і колекціонер ретроавтівок Олег Анісов.

Прощання з ним відбудеться у середу, 21 липня, об 11.00 у Соборі святого Миколая Чудотворця (вул.29 Вересня, 16/34).

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Автор: Руслана Горгола
Теги: некролог
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