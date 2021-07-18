На Полтавщині активісти показали поліції, де ростуть 5 тисяч конопель

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За незаконний посів або вирощування снодійного маку чи конопель передбачена кримінальна відповідальність

17 липня на околиці одного із сіл Полтавського району працівники сектору поліцейської діяльності №1 (м. Решетилівка) Полтавського районного управління спільно з активом громадського формування «Решетилівка» виявили понад 5 000 рослин конопель.

Понад півсотні зразків спрямували на дослідження до Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, решту конопель вилучили та знищили.

Також цими днями поліція Миргородщини викрила 2 факти вирощування конопель на ділянках домогосподарств. З грядок двох жителів Ромоданівської громади, яким 52 та 37 років, поліцейські вилучили понад сотню рослин з обмеженим обігом.

Нагадуємо, за незаконний посів або вирощування снодійного маку чи конопель передбачена кримінальна відповідальність (ст.310 Кримінального кодексу України).

Так, незаконний посів або вирощування снодійного маку (в кількості від 100 до 500 рослин) чи конопель (у кількості від 10 до 50 рослин) караються штрафом від 1700 до 8500 грн або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років. За незаконне вирощування маку в кількості 500 і більше рослин чи конопель у кількості 50 і більше рослин передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.