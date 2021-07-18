2 спортивні школи Кременчука можуть відремонтувати за рахунок області

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На Полтавщині відібрали 5 ДЮСШ, які можуть відремонтувати в 2022 році

У Полтавській облдержадміністрації, 14 липня, відбулася нарада щодо проєкту реконструкції спортивних інтернатів і ДЮСШ у регіоні. Під час засідання запрошені керівники й представники ДЮСШ області обговорили плани щодо покращення матеріальної бази спортивних шкіл. Кременчук на нараді представив керівник управління молоді та спорту Олег Медведенко.

За словами першого заступника голови Полтавської ОДА Дмитра Луніна, Міністерство молоді та спорту ініціювали новий проєкт реконструкції 18 спортивних інтернатів та 100 перших ДЮСШ в Україні. Його планують реалізувати в 2022 році.

У Полтавській області обрано 7 закладів – 2 спортивні інтернати та 5 ДЮСШ:

КЗ «Полтавська спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступеня»;

КЗ «Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені І.М.Піддубного»;

КЗ «ПСДЮСШОР №2» Полтавської міської ради;

ДЮСШ №1 міста Горішні Плавні;

ДЮСШ №3 міста Горішні Плавні;

КЗ ДЮСШ «Олімпійські надії» Полтавської обласної ради;

МК ДЮСШ «Авангард» Кременчуцької міської ради.

Проєкти реконструкції затверджених закладів мають бути готові до кінця 2021 року, щоб у 2022-му можна було розпочинати будівельні роботи.