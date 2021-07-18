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Надзвичайні новини

На Лубенщині у пожежі загинув чоловік

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 189

 

Пожежу спричинило його необережне поводження з вогнем

16 липня о 23.42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у будинку на вул. Фруктова у с. Бовбасівка, Хорольської громади.

Як повідомляє пресслужба ДСНС області, пожежу локалізували о 00.14, а о 2.50 – ліквідували. В одній із кімнат будинку рятувальники виявили тіло 71-річного господаря.

Вогонь знищив майже весь будинок. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем господаря.

До гасіння залучалися 5 чоловік особового складу 20-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
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