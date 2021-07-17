Держпродспоживслужба знищила 4 тонни м'яса і ковбаси «Глобинського м’ясокомбінату»

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Держпродспоживслужба Полтавщини утилізувала вилучені м’ясопродукти «Глобинського м’ясокомбінату», де отруїлися люди. Про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужби.

Оцінюючи ризики та можливі наслідки, навіть, якщо їх ймовірність мінімальна, було ухвалено рішення про знищення усієї раніше вилученої продукції, а це 4131,3 кг.

На сьогодні після проведення всього комплексу заходів, ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» відновив роботу. Досягненню ефективних заходів у великій мірі сприяла конструктивна позиція керівництва Глобинського м’ясокомбінату.

М’ясопродукти переробили у цеху кормового збагачувача, який знаходиться на території ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» з дотриманням ветеринарно-санітарних вимог під контролем спеціалістів Держпродспоживслужби в Полтавській області та веденням відеофіксації.

Нагадаємо, 13 липня серед співробітників цеху напівфабрикатів ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», що у Глобиному, сталося групове отруєння невідомою речовиною. Причина отруєння - 12 липня у невиробничому приміщенні будівлі цеху напівфабрикатів на другому поверсі ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» проводилися будівельні роботи по нанесенню бетонного покриття із зміцненим верхнім шаром (тюнінг).