Усіх постраждалих на Глобинському м'ясокомбінаті виписали з лікарні

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 049 Коментарів: 3

Усіх постраждалих на Глобинському м'ясокомбінаті виписали з лікарні. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Полтавської ОДА. Тим часом, Держпродспоживслужба вилучила з обігу 4131,3 кг продукції, яка була вироблена в день виникнення групового отруєння, та можливо була забруднена невідомою хімічною речовиною.

Нагадаємо, що на підприємстві у ніч з 12 на 13 липня отруїлося 16 людей. 14-х з них госпіталізували.

Того дня, за даними Держпродспоживслужби, у невиробничому приміщенні будівлі цеху проводили ремонтні роботи підлоги.

Під час перевірки підприємства, знайшли ряд порушень:

• здійснення ремонтних робіт з реконструкції відділення на другому поверсі з використанням хімічних будівельних засобів (ремонт підлоги з нанесенням бетонного покриття із зміцненням верхніх шарів хімічними засобами), у той час, як на першому поверсі у цеху з виробництва напівфабрикатів тривав виробничий процес;

• цех напівфабрикатів не забезпечений механічною вентиляцією;

• не проаналізовано всі небезпечні фактори та ризики під час виробництва харчових продуктів та не впроваджено відповідних заходів щодо попередження можливого хімічного забруднення харчових продуктів. Постійно діючі процедури, засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, на даній ділянці виробництва не застосовані.

Також «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб» провів відбір зразків повітря робочої зони. Перевіряли на ксилол, бензол, толуол. За результатом дослідження, граничнодопустимі концентрації не були перевищені.

Управління Держпраці у Полтавській області створило комісію, яка розслідуватиме груповий випадок отруєння. Матеріали розслідування спрямують до правоохоронних органів.