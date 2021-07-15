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Депутати перейменували День Захисника України - кременчуцькі депутати «за»

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 1 090 Коментарів: 3

 

Відповідне рішення підтримали 317 народних депутатів

Верховна Рада перейменувала День захисника України на День захисників і захисниць України. Свято відзначається щороку 14 жовтня. Відповідне рішення підтримали 317 народних депутатів.

Спершу пропонувалось перейменувати свято на «День захисників України», але після першого читання з'явилася інша назва — «День захисників і захисниць України», яку й остаточно підтримали. Закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування.

Ініціаторкою законопроєкту №2325 є депутатка Марина Бардіна. Вона вважає, що зміни сприятимуть гендерно-збалансованому висвітленню ролі представників обох статей на військовій службі.

За даними радниці Головнокомандувача ЗСУ з гендерних питань Вікторії Арнаутової, станом на 2020 рік у Збройних Силах України служить 31 758 військовослужбовиць. З них 4 810 - офіцери, 25 780 - члени рядового, сержантського та старшинського складу й 1 162 курсантки.

Як голосували депутати з Полтавщини

Народний депутат

Висування

Округ

Голосування

Дмитро Нальотов

Слуга народу

144

за

Андрій Боблях

Слуга народу

145

за

Юрій Шаповалов

Самовисуванець, За майбутнє

146

за

Олег Кулініч

Самовисуванець, Довіра

147

за

Анастасія Ляшенко

Слуга народу

148

відсутня

Костянтин Касай

Слуга народу

149

за

Олексій Мовчан

Слуга народу

150

за

Максим Березін

Слуга народу

151

за

Олександр Трухін

Слуга народу

40

відсутній

Жан Беленюк

Слуга народу

список

відсутній

Марина Бардіна

Слуга народу

список

за

Ілля Кива

Слуга народу

список

відсутній

Суто Мамоян

ОПЗЖ

список

не голосував

Артур Герасимов

ЄС

список

за

Ніна Южаніна

ЄС

список

за
1
Автор: Альона Душенко
Теги: День захисника України День захисників України
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Коментарі: 3

729
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 12:38

Отлично! Прям сразу начал расти процент жиров в масле после данного события. Одним словом - ЗАЖИВЁМ теперь! Лучше бы обещания по снижению тарифов в два раза сдержали!


18 1
534
1
Туся:
Сьогодні, 14:32

вірішують якусь єрунду, а не дійсно важливі життєві питання для людей.


13 1
3 262
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:37

Цитата: Туся
важливі життєві питання для людей.
Рада со второй попытки одобрила введение налоговых льгот для казино и лотерей

Правильно. Олигархам списание долгов за газ и електроенергию, казино и лотереям налоговые льготы. А холопам повышение тарифов и цен в 3 раза!!!


2 1

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