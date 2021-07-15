Депутати перейменували День Захисника України - кременчуцькі депутати «за»

Верховна Рада перейменувала День захисника України на День захисників і захисниць України. Свято відзначається щороку 14 жовтня. Відповідне рішення підтримали 317 народних депутатів.
Спершу пропонувалось перейменувати свято на «День захисників України», але після першого читання з'явилася інша назва — «День захисників і захисниць України», яку й остаточно підтримали. Закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування.
Ініціаторкою законопроєкту №2325 є депутатка Марина Бардіна. Вона вважає, що зміни сприятимуть гендерно-збалансованому висвітленню ролі представників обох статей на військовій службі.
За даними радниці Головнокомандувача ЗСУ з гендерних питань Вікторії Арнаутової, станом на 2020 рік у Збройних Силах України служить 31 758 військовослужбовиць. З них 4 810 - офіцери, 25 780 - члени рядового, сержантського та старшинського складу й 1 162 курсантки.
|
Народний депутат
|
Висування
|
Округ
|
Голосування
|
Дмитро Нальотов
|
Слуга народу
|
144
|
за
|
Андрій Боблях
|
Слуга народу
|
145
|
за
|
Юрій Шаповалов
|
Самовисуванець, За майбутнє
|
146
|
за
|
Олег Кулініч
|
Самовисуванець, Довіра
|
147
|
за
|
Анастасія Ляшенко
|
Слуга народу
|
148
|
відсутня
|
Костянтин Касай
|
Слуга народу
|
149
|
за
|
Олексій Мовчан
|
Слуга народу
|
150
|
за
|
Максим Березін
|
Слуга народу
|
151
|
за
|
Олександр Трухін
|
Слуга народу
|
40
|
відсутній
|
Жан Беленюк
|
Слуга народу
|
список
|
відсутній
|
Марина Бардіна
|
Слуга народу
|
список
|
за
|
Ілля Кива
|
Слуга народу
|
список
|
відсутній
|
Суто Мамоян
|
ОПЗЖ
|
список
|
не голосував
|
Артур Герасимов
|
ЄС
|
список
|
за
|
Ніна Южаніна
|
ЄС
|
список
|
за