Депутати перейменували День Захисника України - кременчуцькі депутати «за»

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 1 090 Коментарів: 3

Верховна Рада перейменувала День захисника України на День захисників і захисниць України. Свято відзначається щороку 14 жовтня. Відповідне рішення підтримали 317 народних депутатів.

Спершу пропонувалось перейменувати свято на «День захисників України», але після першого читання з'явилася інша назва — «День захисників і захисниць України», яку й остаточно підтримали. Закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування.

Ініціаторкою законопроєкту №2325 є депутатка Марина Бардіна. Вона вважає, що зміни сприятимуть гендерно-збалансованому висвітленню ролі представників обох статей на військовій службі.

За даними радниці Головнокомандувача ЗСУ з гендерних питань Вікторії Арнаутової, станом на 2020 рік у Збройних Силах України служить 31 758 військовослужбовиць. З них 4 810 - офіцери, 25 780 - члени рядового, сержантського та старшинського складу й 1 162 курсантки.

Як голосували депутати з Полтавщини