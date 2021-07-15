Хто має платити за повірку лічильників води в квартирі? Роз'яснення «Кременчукводоканалу»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 2 829 Коментарів: 1

Дану послугу в черговий раз виключили зі складових плати водоканалу, тепер це — клопіт самих споживачів. Але будинкові лічильники повіряє водоканал

Хто має платити за повірку лічильників води? З таким питанням до редакції ТЪ звернулася читачка:





«Підкажіть, будь ласка, хто має проводити повірку лічильників води і за чий рахунок? Мені прийшов лист з водоканалу про те, що я повинна це робити за свій рахунок, бо прийнятий «Закон про комерційний облік...». Але, разом з цим Законом НКРЕКП зобов'язало водоканали виключити зі складової тарифу кошти на повірку лічильників. Я щось не пам'ятаю, щоб у нас цей тариф зменшився».





З цим запитанням ТЪ звернувся до Алли Ганус, комерційного директора КП «Кременчукводоканал».

Тепер — за рахунок споживачів

Як пояснила Алла Ганус, до 2017 року ця послуга дійсно надавалась водоканалом та була закладена до тарифу. З прийняттям Закону «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та змінами у порядку тарифоутворення, з листопада 2017 року зі структури тарифів було виключено витрати на обслуговування, періодичну повірку і ремонт квартирних приладів обліку холодної води. Тобто наразі за повірку має сплачувати споживач. Підтвердженням цьому є і остання редакція Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачає, що повірку лічильників води має оплачувати сам абонент. Порівняно з попередньою редакцією, цю послугу (повірку розподільчих приладів обліку, якими є квартирні лічильники води) виключили з плати за абонентське обслуговування — додаткового платежу, який передбачався для споживачів, які обрали індивідуальні договори з надавачем послуги водопостачання (у даному випадку - «Кременчукводоканалом»). Відповідні зміни до законодавства ухвалили у грудні 2020 року (Закон №1060-ІХ). Але зміни набули чинності з 1 травня 2021 року.

Частині абонентів водоканал повіряє лічильники. Поки що

Як уже сказано, попередня редакція Закону про ЖКП передбачала, що повірка лічильників входить до додаткового платежу — абонплати. Але з водоканалом було укладено мінімум договорів з урахуванням цього платежу, пояснила Алла Ганус. Тож частині абонентів (індивідуальні договори нової редакції) водоканал сьогодні повіряє лічильники, але це — не масово.

- Через карантинні обмеження та відтермінування окремих положень попередньої редакції Закону про ЖКП не було можливості провести роботу з укладання договорів у новій редакції у багатоквартирних будинках . Частині абонентів, з якими до першого травня 2021 року укладені індивідуальні договори, відповідно до Закону «Про житлово-комунальні послуги», ми повіряємо квартирні лічильники води. Це мешканці 43 багатоквартирних будинків , переважно ОСББ, які визначилися з моделлю нових договорів та уклали індивідуальні договори. Т епер, як уже сказано, набули чинності зміни до законодавства. І коли в новій редакції будуть прийняті правила надання послуг з водопостачання та водовідведення та, відповідно, оновлені форми договорів, то й цій невеликій частині абонентів ми не будемо повіряти лічильники, - пояснила комерційний директор.

Що було раніше?

Законодавство змінювалося кілька разів, і кілька років тому, дійсно, повірку лічильників включали в тариф на послуги з централізованого водопостачання. Тоді водоканал повіряв лічильники води — але згодом цю складову знову виключили з тарифу.

Через законодавчі «гойдалки» виникають непорозуміння зі споживачами.

За чий кошт повірка будинкових лічильників?

Відповідно до законодавства, комерційним приладом обліку вважається будинковий лічильник. Саме за його показниками водоканал має виставляти рахунки. Квартирні (розподільчі) прилади обліку теж враховуються, але якщо виникає різниця між будинковим лічильником та квартирними приладами, ці додаткові кубометри води мають розподілити між абонентами.

Повірка будинкових лічильників — здебільшого, обов'язок КП «Кременчукводоканал» як надавача послуг відповідно до вимог Закону про комерційний облік, пояснює Алла Ганус.

- Якщо ми говоримо про багатоквартирні будинки , рішення по цьому питанню також залежить від моделі укладеного з водоканалом договору. Якщо це колективний договір зі співвласниками будинку ( здебільшого в ОСББ), то це обов'язок ОСББ здійснити своєчасну повірку приладу будинкового обліку. Якщо це індивідуальні договори зі споживачами , то в структуру плати за абонентське обслуговування в подальшому будуть включені витрати, пов’язані з обслуговуванням (у т. ч. повіркою) будинкових лічильників. При цьому, згідно з новою редакцією Закону про ЖКП, за бажанням мешканців, повірку будинкового лічильника вони можуть здійснити і самостійно, і тоді ці витрати не включатимуться до складу плати водоканалу , - прокоментувала Алла Ганус.

Що таке абонплата: довідка

Плата за абонентське обслуговування - платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором. На що йде абонплата:

витрати виконавця, пов’язані з укладенням договору про надання комунальної послуги;

здійснення розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами, нарахування та стягнення плати за спожиті компослуги;

обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води і теплової енергії (тобто будинкових лічильників).

(Відповідно до чинної редакції Закону Про ЖКП)