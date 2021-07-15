Хто має платити за повірку лічильників води в квартирі? Роз'яснення «Кременчукводоканалу»

Дану послугу в черговий раз виключили зі складових плати водоканалу, тепер це — клопіт самих споживачів. Але будинкові лічильники повіряє водоканал
Хто має платити за повірку лічильників води? З таким питанням до редакції ТЪ звернулася читачка:
З цим запитанням ТЪ звернувся до Алли Ганус, комерційного директора КП «Кременчукводоканал».
Як пояснила Алла Ганус, до 2017 року ця послуга дійсно надавалась водоканалом та була закладена до тарифу. З прийняттям Закону «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та змінами у порядку тарифоутворення, з листопада 2017 року зі структури тарифів було виключено витрати на обслуговування, періодичну повірку і ремонт квартирних приладів обліку холодної води. Тобто наразі за повірку має сплачувати споживач. Підтвердженням цьому є і остання редакція Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачає, що повірку лічильників води має оплачувати сам абонент. Порівняно з попередньою редакцією, цю послугу (повірку розподільчих приладів обліку, якими є квартирні лічильники води) виключили з плати за абонентське обслуговування — додаткового платежу, який передбачався для споживачів, які обрали індивідуальні договори з надавачем послуги водопостачання (у даному випадку - «Кременчукводоканалом»). Відповідні зміни до законодавства ухвалили у грудні 2020 року (Закон №1060-ІХ). Але зміни набули чинності з 1 травня 2021 року.
Як уже сказано, попередня редакція Закону про ЖКП передбачала, що повірка лічильників входить до додаткового платежу — абонплати. Але з водоканалом було укладено мінімум договорів з урахуванням цього платежу, пояснила Алла Ганус. Тож частині абонентів (індивідуальні договори нової редакції) водоканал сьогодні повіряє лічильники, але це — не масово.
Законодавство змінювалося кілька разів, і кілька років тому, дійсно, повірку лічильників включали в тариф на послуги з централізованого водопостачання. Тоді водоканал повіряв лічильники води — але згодом цю складову знову виключили з тарифу.
Через законодавчі «гойдалки» виникають непорозуміння зі споживачами.
Відповідно до законодавства, комерційним приладом обліку вважається будинковий лічильник. Саме за його показниками водоканал має виставляти рахунки. Квартирні (розподільчі) прилади обліку теж враховуються, але якщо виникає різниця між будинковим лічильником та квартирними приладами, ці додаткові кубометри води мають розподілити між абонентами.
Повірка будинкових лічильників — здебільшого, обов'язок КП «Кременчукводоканал» як надавача послуг відповідно до вимог Закону про комерційний облік, пояснює Алла Ганус.
Плата за абонентське обслуговування - платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором. На що йде абонплата:
(Відповідно до чинної редакції Закону Про ЖКП)