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Надзвичайні новини

7-річна дівчинка втекла за 10 км через образу на матір: та її навіть не шукала

Сьогодні, 09:40 Переглядів: 1 777 Коментарів: 1

 

Маленька пішла шукати підтримки до рідної тітки

7-річна дівчинка втекла за 10 км через образу на матір. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 12 липня. Близько 20.30 на лінію «102» звернувся чоловік. Він повідомив, що на узбіччі дороги, що веде від села Петрівці до Миргорода, побачив дитину. Водій підвіз дівчинку до міста та передав правоохоронцям. 

Маленька розповіла, що образилася на матір, тому пішла до Миргорода, до тітки. Матір, тим часом, навіть не шукала доньку. Коли правоохоронці приїхали до неї, та навіть не могла пояснити обставини зникнення дитини, бо була дуже п'яна. 

 
Ювенальні поліцейські проводитимуть перевірку, а поки прийматимуть рішення стосовно матері, дівчинку передали під опіку тітці. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: діти батьки розшук батьківські обов'язки
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Коментарі: 1

729
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 12:40

Как же повезло мелкой, что не попался маньячина, а сознательный человек. Берегите своих детей!


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