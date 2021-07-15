Суд скасував постанову про закриття кримінальної справи щодо використання бюджетних коштів на агітки Шаповалова

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 190 Коментарів: 1

Схоже, розслідуванням справи поліція й не переймалася – із постанови слідчого про закриття провадження зовcім не зрозуміло: які ж слідчі дії проводили правоохоронці, кого допитали?

15 липня Автозаводський районний суд Кременчука (слідчий суддя Жанна Кривич) розглянув скаргу ГО «Європейський клуб» на незаконне закриття поліцією кримінальної справи про агітки Шаповалова. Суд повністю задовольнив скаргу заявника - ГО «Європейський клуб» і скасував постанову слідчого Кременчуцького районного управління поліції ГУНВП у Полтавській області Косенка А.В. про закриття кримінального провадження.

Йдеться про справу, яку поліція відкрила 20 листопада 2019 року за ст. 364 ч.1 КК України (зловживання владою або службовим становищем) про незаконне використання бюджетних коштів Кременчуцької міської ради у медійних та агітаційних інтересах кандидата в народні депутати Юрія Шаповалова. (Зараз він чинний нардеп).

Заявником виступала ГО «Європейський клуб»: громадська організація за допомоги кременчужан, струбованих використанням коштів платників податків на агітацію кандидата під час виборчої кампанії у Верховну Раду у 2019 році, ретельно збирала докази злочину. Зокрема, відслідкували 24 випуски новин КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» за період агітації. У відео були вміщені короткі агітаційні відео про команду Шаповалова. За законом, агітація має бути оплачена з виборчого фонду кандидата — та оплачена вона не була, у звіті кандидата виготовлення та розміщення агітаційних роликів на КТРК не фігурує. Зібравши весь хронометраж та порахувавши його за розцінками розміщення агітаційних матеріалів, у ГО дійшли висновку, що Шаповалов не заплатив за неї 116 тисяч гривень. (А відповідно, заплатили кременчужани — бо КТРК фінансується з міського бюджету, тобто живе на кошти платників податків).



Також у ГО зібрали фото білбордів «Робимо Кременчук кращим» - на перший погляд, гасло нейтральне, проте такий самий слоган був використаний в агітаційній листівці Шаповалова, що спонукала голосувати за нього. Усі факти порушень виборчого законодавства та ті, що свідчили про незаконне використання бюджетних коштів на агітацію, активісти виклали у заяві до поліції.

Проте, поцікавившись ходом розслідування, заявники 7 липня цього року отримали відповідь від поліції, що справа закрита. Як виявилося, слідчий закрив провадження ще 21 листопада 2020 року — та поліція чомусь «забула» повідомити про це заявників. ГО «Європейський клуб» подало скаргу на закриття кримінального провадження: на те, що не проводилися належні слідчі дії, не допитані особи, які є фігурантами справи.

Суд погодився з доводами скаржників

«Зі змісту постанови вбачається лише те що жодній особі не було повідомлено про підозру до закінчення строку досудового розслідування проте з постанови не зрозуміло, чи взагалі проводилися слідчі дії та які обставини були встановлені в результаті», - сказано в мотиваційній частині ухвали.

Отже, тепер правоохоронні органи мають поновити слідство, адже постанова про закриття кримінального провадження скасована судом. Ухвала суду оскарженню не підлягає.

На суді від ГО «Європейський клуб» були присутні представниця організації Лариса Гориславець та адвокат Олег Бублик.

Слідчий у засідання не з'явився, при цьому надав заяву про розгляд справи без його участі.

Коментуючи поновлення розслідування справи про агітки Шаповалова, Лариса Гориславець зазначила:

- Для мене ця справа важлива, бо я — платниця податків. І я розраховую, що мої гроші будуть використані на нагальні потреби міста, на користь громади, а не на агітацію окремих кандидатів. Збирати докази мені допомагали волонтери та активісти. Це було масштабне громадське розслідування, яке включало і збір інформації про білборди, і про відеоролики, і підрахунок можливих збитків: ми рахували від ціни кожної хвилини телеефіру. Ми ретельно підійшли до доказів фактів, які виклали у заяві до поліції. Це була командна робота, бо ми всі — платники податків. І за свої податки будемо боротися до кінця!