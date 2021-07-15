В України з'явилася офіційна сторінка в Instagram

В України з'явилася офіційна сторінка в соціальній мережі Instagram — @ukraine.ua. Проєкт запустили Міністерство закордонних справ України та Український інститут.
На верифікованій сторінці @ukraine.ua відвідувачі та підписники зможуть дізнатися про популярні туристичні магніти, культурні події та фестивалі, інновації, можливості, Україну та українців. У оформленні сторінки використали світлини українських фотографів – партнерів фотобанку на офіційному сайті України та бренд України UkraineNOW.
Цьогоріч Міністерство закордонних справ вперше затвердило Стратегію публічної дипломатії, де визначило основні підходи з формування міжнародного іміджу та репутації нашої країни. Наразі МЗС та УІ розвивають три офіційні канали комунікації для просування України в світі – сайт, сторінка у Facebook та сторінка в Instagram.