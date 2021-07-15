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Кременчук, Культура, Украина, Мир

В України з'явилася офіційна сторінка в Instagram

Вчора, 18:01 Переглядів: 534

 

Нова англомовна сторінка допоможе створити позитивний імідж України серед іноземної аудиторії

В України з'явилася офіційна сторінка в соціальній мережі Instagram — @ukraine.ua. Проєкт запустили Міністерство закордонних справ України та Український інститут.

Нова англомовна сторінка має на меті просування позитивного іміджу України серед іноземної аудиторії. Вона уособлює сучасну країну, динамічну та інноваційну, яка перевершує очікування та закохує з першого погляду чи візиту, - йдеться у повідомленні від Міністерства закордонних справ.

На верифікованій сторінці @ukraine.ua відвідувачі та підписники зможуть дізнатися про популярні туристичні магніти, культурні події та фестивалі, інновації, можливості, Україну та українців. У оформленні сторінки використали світлини українських фотографів – партнерів фотобанку на офіційному сайті України та бренд України UkraineNOW.

Країна, яка надихає та вражає: в України з’явився офіційний сайт

Цьогоріч Міністерство закордонних справ вперше затвердило Стратегію публічної дипломатії, де визначило основні підходи з формування міжнародного іміджу та репутації нашої країни. Наразі МЗС та УІ розвивають три офіційні канали комунікації для просування України в світі – сайт, сторінка у Facebook та сторінка в Instagram.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: социальные сети
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