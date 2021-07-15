В України з'явилася офіційна сторінка в Instagram

Вчора, 18:01 Переглядів: 534

В України з'явилася офіційна сторінка в соціальній мережі Instagram — @ukraine.ua. Проєкт запустили Міністерство закордонних справ України та Український інститут.

Нова англомовна сторінка має на меті просування позитивного іміджу України серед іноземної аудиторії. Вона уособлює сучасну країну, динамічну та інноваційну, яка перевершує очікування та закохує з першого погляду чи візиту, - йдеться у повідомленні від Міністерства закордонних справ.

На верифікованій сторінці @ukraine.ua відвідувачі та підписники зможуть дізнатися про популярні туристичні магніти, культурні події та фестивалі, інновації, можливості, Україну та українців. У оформленні сторінки використали світлини українських фотографів – партнерів фотобанку на офіційному сайті України та бренд України UkraineNOW.

Цьогоріч Міністерство закордонних справ вперше затвердило Стратегію публічної дипломатії, де визначило основні підходи з формування міжнародного іміджу та репутації нашої країни. Наразі МЗС та УІ розвивають три офіційні канали комунікації для просування України в світі – сайт, сторінка у Facebook та сторінка в Instagram.