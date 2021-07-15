В Кременчуці зареєстрували 4 нові випадки захворювання на коронавірус

Вчора, 21:22 Переглядів: 468

Сьогодні, 15 липня, в Кременчуці зареєстрували 4 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли три жінки віком від 36 до 60 років та один 29-річний чоловік. Із них двоє перебувають на амбулаторному лікуванні, а двоє - на лікуванні в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційному шпиталі лікується 14 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужав один пацієнт.

Всього від початку пандемії зареєстрували 9415 випадків хвороби у Кременчуці: одужали 9094, померли 273.