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Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Кременчуці зареєстрували 4 нові випадки захворювання на коронавірус

Вчора, 21:22 Переглядів: 468

 

Одужав один пацієнт

Сьогодні, 15 липня, в Кременчуці зареєстрували 4 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли три жінки віком від 36 до 60 років та один 29-річний чоловік. Із них двоє перебувають на амбулаторному лікуванні, а двоє - на лікуванні в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційному шпиталі лікується 14 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужав один пацієнт.

Всього від початку пандемії зареєстрували 9415 випадків хвороби у Кременчуці: одужали 9094, померли 273.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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