Країна, яка надихає та вражає: в України з’явився офіційний сайт

Сьогодні, 07:24 Переглядів: 696

В України з’явився офіційний веб-сайт Ukraine.ua. Як повідомляє Кабмін, це онлайн-портал про нашу країну, яка надихає та вражає. За допомогою нього кожен охочий може познайомитися з Україною і прийняти рішення приїхати сюди вчитися, інвестувати чи подорожувати.





Веб-сайт створений, щоб світ дізнався про справжню Україну: креативну, динамічну, інноваційну. Країну різноманіття та чарівної природи. Країну свободи та гідності. Країну, у якій тисячолітня історія та культура доповнені амбітним баченням майбутнього, - мовиться у повідомленні на урядовому порталі.





На Ukraine.ua можна знайти багато різноманітної інформації, а в офіційному фотобанку на сайті – сотні якісних зображень України, її природи, культурної спадщини, традицій, талановитих людей. Мільйони людей по всьому світу тепер зможуть познайомитись і закохатись в Україну з першого погляду; веб-сайт на англійській мові.



