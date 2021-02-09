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Кременчук, Культура, Украина, Мир

Країна, яка надихає та вражає: в України з’явився офіційний сайт

Сьогодні, 07:24 Переглядів: 696

 


Обов'язково навідайтеся до фотобанку на цьому веб-порталі – світлини нашої країни зачаровують

В України з’явився офіційний веб-сайт Ukraine.ua. Як повідомляє Кабмін, це онлайн-портал про нашу країну, яка надихає та вражає. За допомогою нього кожен охочий може познайомитися з Україною і прийняти рішення приїхати сюди вчитися, інвестувати чи подорожувати.


Веб-сайт створений, щоб світ дізнався про справжню Україну: креативну, динамічну, інноваційну. Країну різноманіття та чарівної природи. Країну свободи та гідності. Країну, у якій тисячолітня історія та культура доповнені амбітним баченням майбутнього, - мовиться у повідомленні на урядовому порталі.


На Ukraine.ua можна знайти багато різноманітної інформації, а в офіційному фотобанку на сайті – сотні якісних зображень України, її природи, культурної спадщини, традицій, талановитих людей. Мільйони людей по всьому світу тепер зможуть познайомитись і закохатись в Україну з першого погляду; веб-сайт на англійській мові.


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Автор: Катерина Турубара
Теги: сайт
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