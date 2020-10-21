9-річний кременчужанин з вадою серця Веніамін Кунавін потребує допомоги

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 555

У Кременчуці 9-річний Веніамін Кунавін потребує операції з протезування клапана на серці. Катерина Кунавіна мама двох чудових синів: 9-річного Веніаміна та 7-річного Олександра.





- Старший син Веніамін народився з важким пороком серця, у три місяці - перша операція з накладення модефікованого анастомозу, а в один рік - зондування та радикальна корекція. Операції були проведені успішно, Веніамін активна і життєрадісна дитина. Щорічно ми проводимо обстеження, консультації та МРТ. У вересні 2020 року лікарі кардіоцентру прийняли рішення про необхідність протезування клапана легеневої артерії. На даний момент така операція несе багато ризиків і ускладнень, так як остання була з розкриттям грудної клітки і зупинкою серця (надалі буде необхідність заміна клапана в міру зростання серця). - розповіла мама хлопчика.





В Україні такі операції проводять тільки на відкритому серці і на апараті штучного кровообігу (до 12 годин). До ізраїльської клініці Schneider Children's Medical Center of Israel кременчужанина беруть протезувати клапан ендовоскулярним методом, через стегнову вену (без зупинки серця і розкриття грудної клітки), що в рази безпечніше і менш травматично. Вартість операції 61000 доларів США.



