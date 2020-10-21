9-річний кременчужанин з вадою серця Веніамін Кунавін потребує допомоги

У Кременчуці 9-річний Веніамін Кунавін потребує операції з протезування клапана на серці. Катерина Кунавіна мама двох чудових синів: 9-річного Веніаміна та 7-річного Олександра.
В Україні такі операції проводять тільки на відкритому серці і на апараті штучного кровообігу (до 12 годин). До ізраїльської клініці Schneider Children's Medical Center of Israel кременчужанина беруть протезувати клапан ендовоскулярним методом, через стегнову вену (без зупинки серця і розкриття грудної клітки), що в рази безпечніше і менш травматично. Вартість операції 61000 доларів США.
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