Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1249646
Кременчук5743
Хворі:
Україна141267
Кременчук163
Одужало:
Україна1084608
Кременчук5420
Померло:
Україна23771
Кременчук160
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Сьогодні COVID діагностували у 5 кременчужан

Сьогодні, 22:34 Переглядів: 192

 

За добу 15 кременчужан одужало і один помер

Сьогодні, 18 лютого, в Кременчуці зареєстрували 5 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 4 жінки віком від 48 до 72 років та один 66-річний чоловік. Із вперше виявлених випадків захворювання 4 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а один - лікується в інфекційному шпиталі. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


На амбулаторному лікуванні продовжують лікуватися 140 пацієнтів, а в інфекційних шпиталях - 20 пацієнтів.

Одужало 15 пацієнтів. На жаль, один пацієнт помер.


Всього зареєстровано 5 793 випадки: одужало 5 492, померло 161.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: dw.com
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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