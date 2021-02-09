Сьогодні COVID діагностували у 5 кременчужан

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За добу 15 кременчужан одужало і один помер

Сьогодні, 18 лютого, в Кременчуці зареєстрували 5 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.



Захворіли 4 жінки віком від 48 до 72 років та один 66-річний чоловік. Із вперше виявлених випадків захворювання 4 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а один - лікується в інфекційному шпиталі. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



На амбулаторному лікуванні продовжують лікуватися 140 пацієнтів, а в інфекційних шпиталях - 20 пацієнтів.



Одужало 15 пацієнтів. На жаль, один пацієнт помер.



Всього зареєстровано 5 793 випадки: одужало 5 492, померло 161.