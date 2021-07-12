Маскувальні сітки з Кременчука вже у Нью-Йорку

Кременчуцькі маскувальні сітки дісталися Нью-Йорку. Як повідомляє волонтерська група «Кременчук», нещодавно відправили сітки військовим у Новгородське (нині Нью-Йорк).
Селище Новгородське у Донецькій області відтепер офіційно називається Нью-Йорк - за таке рішення 1 липня проголосував парламент.
Насправді це повернення до історичної назви населеного пункту, який у 1950-х роках перейменувала радянська влада.
За таке рішення у четвер проголосував 301 депутат - свої голоси дали представники всіх фракцій і груп, зокрема, й три депутати від ОПЗЖ. Депутати з Кременчука: Юрій Шаповалов, Олексій Мовчан та Максим Березін також підтримали рішення про перейменування.
Як зимівля це поселення виникло ще у XVIII столітті. А у кінці XIX століття тут створили свою колонію німці-меноніти. Цих християн-протестантів запросила на українські землі та інші райони Російської імперії царська влада, щоб вони вели аграрне господарство.
Меноніти ж і назвали одну зі своїх колоній Нью-Йорком.
Згодом тут з'явилися машинобудівний і чавуноливарний заводи та училище.
Радянська влада в селищі встановлена 30 жовтня 1917 року. Статус смт. Нью-Йорк отримав 15 листопада 1938 року. Після Другої світової війни Нью-Йорк перейменували на Новгородське.
Акция "Телеграфа" в помощь украинским военнослужащим. Мы призываем кременчужан оказать посильную помощь нашим солдатам. Деньги, продукты и вещи нужно приносить в приёмную издательского дома "Приватная газета" по адресу: ул. Шевченко, 50-А. Телефон для справок: 097-210-32-00 (Иван).