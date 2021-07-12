Маскувальні сітки з Кременчука вже у Нью-Йорку

Сьогодні, 08:06 Переглядів: 651

Кременчуцькі маскувальні сітки дісталися Нью-Йорку. Як повідомляє волонтерська група «Кременчук», нещодавно відправили сітки військовим у Новгородське (нині Нью-Йорк).

- І в розмові тепер буде цікаво: «Сітки куди плетемо? Та в Нью-Йорк!» Було б весело та смішно, якби там не стріляли. Дай Боже захисту нашим воїнам! - йдеться у повідомленні.

Селище Новгородське у Донецькій області відтепер офіційно називається Нью-Йорк - за таке рішення 1 липня проголосував парламент.

Насправді це повернення до історичної назви населеного пункту, який у 1950-х роках перейменувала радянська влада.

- Вітаємо жителів Нью-Йорка Донецької області з поверненням до історичної назви свого міста завдяки міжфракційному консенсусу у Верховній Раді! Ще одна причина відзначити наші тісні зв'язки, - говориться у повідомленні Посольства США в Україні.

За таке рішення у четвер проголосував 301 депутат - свої голоси дали представники всіх фракцій і груп, зокрема, й три депутати від ОПЗЖ. Депутати з Кременчука: Юрій Шаповалов, Олексій Мовчан та Максим Березін також підтримали рішення про перейменування.

Звідки Нью-Йорк на Донбасі

Як зимівля це поселення виникло ще у XVIII столітті. А у кінці XIX століття тут створили свою колонію німці-меноніти. Цих християн-протестантів запросила на українські землі та інші райони Російської імперії царська влада, щоб вони вели аграрне господарство.

Меноніти ж і назвали одну зі своїх колоній Нью-Йорком.

Згодом тут з'явилися машинобудівний і чавуноливарний заводи та училище.

Радянська влада в селищі встановлена 30 жовтня 1917 року. Статус смт. Нью-Йорк отримав 15 листопада 1938 року. Після Другої світової війни Нью-Йорк перейменували на Новгородське.