Кременчук, Культура, Кременчуг

Кременчужани можуть познайомитися з історією незалежності України в марках та конвертах

Сьогодні, 07:23 Переглядів: 247

 

У міській художній галереї відкрилася філателістична виставка Людмили Лазун
Фото: Артем Коваленко

У кременчужан з'явилася змога побачити 100-річну історію України у Кременчуцькій художній галереї – там відкрилася філателістична виставка до 30-річчя незалежності нашої країни.

Експозиція – це марки, конверти, поштівки з приватної колекції Людмили Лазун. Вона перейняла справу від батька-колекціонера Костянтина Нестеренка, першого керівника відділу капітального будівництва міськвиконкому, який збирав марки Радянського Союзу.

- Батька не стало у 1983 році, і я в пам'ять про нього почала продовжувати. Я спочатку не дуже розбиралася у цих питаннях, але потихеньку щось вивчила, щось прочитала, - розповіла пані Людмила.

Століття тому наша держава була незалежною декілька років – з 1918 по 1921 рік, тож одна частина виставки присвячена тому періоду, а інша – уже сучасності.

Крім того, Людмила Лазун розповіла цікавинку: у 20-х роках ХХ ст. марки заміняли монети – їх випускали на картоні, щоб ними можна було розраховуватися.

Відомі кременчужани, які були в армії УНР, на конвертах – Яків Петрусь, Іван Нагнибіда, Микола Воскобойніков

Директорка галереї Оксана Бойко зазначила, що часто у такому мистецькому форматі як філателія зберігаються унікальні речі, які витираються і переписуються в історії – і в підручниках їх вже не знайдеш. Але реально вони були – і про це свідчить ось такі маленькі шматочки паперу, які дбайливо зберігають колекціонери.

Щоб познайомитися з історією незалежності України, приходьте до галереї за адресою вул. Коцюбинського, 4. Години роботи:
  • середа-пятниця – 11.00-18.00;
  • субота, неділя – 11.00-18.30.
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Автор: Катерина Турубара Фото: Артем Коваленко
Теги: выставка галерея марки конверт
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