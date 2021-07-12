Кременчужани можуть познайомитися з історією незалежності України в марках та конвертах

У кременчужан з'явилася змога побачити 100-річну історію України у Кременчуцькій художній галереї – там відкрилася філателістична виставка до 30-річчя незалежності нашої країни.
Експозиція – це марки, конверти, поштівки з приватної колекції Людмили Лазун. Вона перейняла справу від батька-колекціонера Костянтина Нестеренка, першого керівника відділу капітального будівництва міськвиконкому, який збирав марки Радянського Союзу.
Століття тому наша держава була незалежною декілька років – з 1918 по 1921 рік, тож одна частина виставки присвячена тому періоду, а інша – уже сучасності.
Відомі кременчужани, які були в армії УНР, на конвертах – Яків Петрусь, Іван Нагнибіда, Микола Воскобойніков
Директорка галереї Оксана Бойко зазначила, що часто у такому мистецькому форматі як філателія зберігаються унікальні речі, які витираються і переписуються в історії – і в підручниках їх вже не знайдеш. Але реально вони були – і про це свідчить ось такі маленькі шматочки паперу, які дбайливо зберігають колекціонери.