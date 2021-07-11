«Кремінь» у товариському матчі поступився «Кривбасу»

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Сьогодні, 11 липня, футбольний клуб «Кремінь» зіграв черговий контрольний матч. Підопічні Ігоря Столовицького у Кривому Розі зіграли з «Кривбасом».

«Кривбас» (Кривий Ріг) – «Кремінь» – 3:0 (1:0)

Арбітр: Анатолій Ухов (Кривий Ріг)

Асистенти арбітра: Олексій Гавеля, Владислав Чеголя (обидва - Кривий Ріг)

Голи: Ярослав Квасов, з пенальті, 19 (1:0). Ярослав Квасов, 76 (2:0). Ярослав Квасов (Клім Приходько), 83 (3:0)

«Кривбас» (Кривий Ріг): Роман Льопка (к) – Назар Маліновський, Дмитро Фатєєв (Іван Семеніхін, 62), Кирило Прокопчук, Дмитро Семенов – Клім Приходько, Ігор Яровой, Олексій Збунь (Іван Козак, 63), Максим Пирогов (Євген Ніколашин, 62), Олександр Горват – Ярослав Квасов. Запасний: Дмитро Черниш. Головний тренер: Геннадій Приходько

«Кремінь» (Кременчук) (стартовий склад): Віталій Мирний – Денис Бєлоусов, Данило Сидоренко, Валерій Курелєх (к), Віктор Пилипенко – Богдан Бичков, Владислав Сидоренко, В’ячеслав Орел, Максим Авер’янов, Євген Мурашов – Денис Галата. Запасні: Денис Старченко, Тугай Алізаде, Сергій Бєлоус, Максим Навроцький, Руслан Приходько, Максим Кучеренко, Симон Галоян, Артем Товкач. Головний тренер: Ігор Столовицький

Перший небезпечний момент створили господарі, коли Пирогов з лівого флангу зі стандарту пробив у ближній кут, але Мирний був начеку. Наступного гострого епізоду біля воріт суперника довелося трохи почекати: Збунь у карному майданчику накрутив одразу двох, й цілив у дальній кут, але влучив у захисника. Про це повідомляє пресслужба Кривбасу.

На 19 хвилині Пирогов пробивав по воротам, але захисник відбив м’яча руками – пенальті! Квасов підійшов до позначки, й впевнено розвів м’яча і воротаря по різних кутах – 1:0. Криворіжці володіли ігровою та територіальною перевагою, але і «Кремінь» не відсижувався у обороні. Так, два удари з-за меж штрафної таїли небезпеку, але повз ворота.

Одного разу після контратаки гості навіть могли забити, але Льопка виграв ближню дуель у опонента, після того як той на швидкості втік від Маліновського. Тайм закінчувався на половині поля гостей, але забити вдруге до перерви нашій команді не вдалося.

З початком другого тайму малюнок гри не змінився. «Кривбас» атакує, «Кремінь» захищається та діє на контратаках. Пирогов на 61 хвилині замикав флангову передачу, але пробив набагато вище воріт. Атаки криворіжців принесли свої плоди на 76 хвилині, коли Ніколашин стріляв з меж карного майданчика, але воротар відбив м’яча перед собою.

Але першим на добивання встиг Квасов – 2:0. Господарі не зупинилися, й на радість рідних вболівальників забили втретє. Клім Приходько вивів Квасова на побачення з голкіпером, й Ярослав у дотик пробив низом – 3:0.

Головний тренер «Кременя» Ігор Столовицький прокоментував гру: - Першим таймом задоволений, хоч і пропустили м'яч. Команда зіграла компактно й створила ряд моментів, за які можна відкривати рахунок, але, на жаль, не вистачило вкінці майстерності в завершенні атаки. У другому таймі трохи втомилися й зробили ряд замін, які на жаль, не підсилили гру. Так, програли 3:0 - не приємно, але в команді ряд молодих футболістів, необхідно зробити коригування та розібрати моменти. Багато гравців на перегляді. З рядом футболістів вже визначилися, необхідно лише підписати контракти. Думаю найближчим часом підпишемо контракти. Звичайно нам трохи не вистачає кадрів. Звичайно хочеться залишитися у Першій лізі, проте хлопчиками для биття ми не будемо. Будемо грати на перемогу й будемо рости й вигравати. Думаю, що ми дамо бій. Часу у нас обмаль, залишився лише один контрольний матч, але сподіваюсь внести коригування й провести ще один контрольний поєдинок.

«Кремінь» впевнено крокує у підготовці до чемпіонату

В рамках підготовки до чемпіонату Кремінь провів 5 контрольних поєдинки. Результати перших чотирьох:

28 червня. Гірник-Спорт - Кремінь - 1:2 (Білоус, ГНП)

1 липня. Гірник-Спорт - Кремінь - 0:2 (Курелєх, ГНП)

4 липня. Кремінь - Олександрія U-19 - 3:1 (ГНП, Курелєх, Мурашов)

7 липня. АФСК (Київ) - Кремінь - 1:2 (Бичков, Бєлоусов)

17 липня у Києві Кремінь зіграє з Оболонню.

За два тижні до чемпіонату «Кремінь» не знає де буде грати

Кремінь хоч і понизився за спортивним принципом, але залишаються шанси залишитися у Першій лізі. Команда УПЛ донецький Олімпік повідомила, що знімається з чемпіонату. Її місце має зайняти Минай, проте офіційного рішення поки немає. Як повідомив президент ПФЛ Олександр Каденко, що перш за все необхідно дочекатися офіційного рішення УАФ по Олімпіку.

- Після чого можна буде говорити про те, що "Минай" йде в Прем'єр-лігу і одне місце в Першій лізі звільняється. Крім того, з імовірністю до 99% опускається до другої ліги "Миколаїв", таким чином з'являється ще одна вакансія. Вивільнені місця можуть зайняти "Кремінь" (як команда, яка фінішувала на 15 місці в першій лізі) і хтось із числа колективів, що зайняли треті місця в Другій лізі. Якщо знадобиться, проведемо стиковий матч між "Діназ" і "Металургом". Втім, всі ці рішення буде приймати Центральна рада ПФЛ, який відбудеться наступного тижня.

Кремінь повідомив, що готовий замінити Минай та залишитися у Першій лізі.

- ФК "Кремінь" дуже шкодує, що футбольний клуб "Олімпік" призупиняє свою футбольну діяльність. Сподіваємося, що настане час, коли "Олімпік" знову радуватиме своїх уболівальників яскравими виступами. У зв’язку з ситуацією яка склалася в донецькій команді та переведення "Mинаю" в УПЛ ФК "Кремінь" готовий замінити закарпатців в Першій лізі. У клубі стабільне фінансове положення. На наступний сезон перед командою ставляться амбіційні цілі. Про це повідомив президент ФК "Кремінь" Сергій Володимирович Ковнір, - йдеться у зверненні клубу.

У разі якщо «Минай» залишиться в УПЛ, а «Кремінь» у Першій, то скоріш всього саме по календарю «Миная» буде грати кременчуцький клуб, адже кременчужани прохали їх розвести у чемпіонаті з «Гірник-Спортом».

Таким чином «Кремінь» свій перший матч зіграє на виїзді проти «Кривбасу» 25 липня, 31 липня вдома прийме «Прикарпаття», 8 серпня на виїзді зіграє з «Нивою», а 14 серпня вдома прийме «Металіст». Повний розклад матчу за посиланням. А ось заявлятиме гравців кременчуцький клуб 23 липня.

Зауважимо, що остаточне рішення мають затвертити наступного тижня.