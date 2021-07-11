«Кремінь» у товариському матчі поступився «Кривбасу»

Сьогодні, 11 липня, футбольний клуб «Кремінь» зіграв черговий контрольний матч. Підопічні Ігоря Столовицького у Кривому Розі зіграли з «Кривбасом».
Арбітр: Анатолій Ухов (Кривий Ріг)
Асистенти арбітра: Олексій Гавеля, Владислав Чеголя (обидва - Кривий Ріг)
Голи: Ярослав Квасов, з пенальті, 19 (1:0). Ярослав Квасов, 76 (2:0). Ярослав Квасов (Клім Приходько), 83 (3:0)
«Кривбас» (Кривий Ріг): Роман Льопка (к) – Назар Маліновський, Дмитро Фатєєв (Іван Семеніхін, 62), Кирило Прокопчук, Дмитро Семенов – Клім Приходько, Ігор Яровой, Олексій Збунь (Іван Козак, 63), Максим Пирогов (Євген Ніколашин, 62), Олександр Горват – Ярослав Квасов. Запасний: Дмитро Черниш. Головний тренер: Геннадій Приходько
«Кремінь» (Кременчук) (стартовий склад): Віталій Мирний – Денис Бєлоусов, Данило Сидоренко, Валерій Курелєх (к), Віктор Пилипенко – Богдан Бичков, Владислав Сидоренко, В’ячеслав Орел, Максим Авер’янов, Євген Мурашов – Денис Галата. Запасні: Денис Старченко, Тугай Алізаде, Сергій Бєлоус, Максим Навроцький, Руслан Приходько, Максим Кучеренко, Симон Галоян, Артем Товкач. Головний тренер: Ігор Столовицький
Перший небезпечний момент створили господарі, коли Пирогов з лівого флангу зі стандарту пробив у ближній кут, але Мирний був начеку. Наступного гострого епізоду біля воріт суперника довелося трохи почекати: Збунь у карному майданчику накрутив одразу двох, й цілив у дальній кут, але влучив у захисника. Про це повідомляє пресслужба Кривбасу.
На 19 хвилині Пирогов пробивав по воротам, але захисник відбив м’яча руками – пенальті! Квасов підійшов до позначки, й впевнено розвів м’яча і воротаря по різних кутах – 1:0. Криворіжці володіли ігровою та територіальною перевагою, але і «Кремінь» не відсижувався у обороні. Так, два удари з-за меж штрафної таїли небезпеку, але повз ворота.
Одного разу після контратаки гості навіть могли забити, але Льопка виграв ближню дуель у опонента, після того як той на швидкості втік від Маліновського. Тайм закінчувався на половині поля гостей, але забити вдруге до перерви нашій команді не вдалося.
З початком другого тайму малюнок гри не змінився. «Кривбас» атакує, «Кремінь» захищається та діє на контратаках. Пирогов на 61 хвилині замикав флангову передачу, але пробив набагато вище воріт. Атаки криворіжців принесли свої плоди на 76 хвилині, коли Ніколашин стріляв з меж карного майданчика, але воротар відбив м’яча перед собою.
Але першим на добивання встиг Квасов – 2:0. Господарі не зупинилися, й на радість рідних вболівальників забили втретє. Клім Приходько вивів Квасова на побачення з голкіпером, й Ярослав у дотик пробив низом – 3:0.
Головний тренер «Кременя» Ігор Столовицький прокоментував гру:
- Першим таймом задоволений, хоч і пропустили м'яч. Команда зіграла компактно й створила ряд моментів, за які можна відкривати рахунок, але, на жаль, не вистачило вкінці майстерності в завершенні атаки. У другому таймі трохи втомилися й зробили ряд замін, які на жаль, не підсилили гру. Так, програли 3:0 - не приємно, але в команді ряд молодих футболістів, необхідно зробити коригування та розібрати моменти.
Багато гравців на перегляді. З рядом футболістів вже визначилися, необхідно лише підписати контракти. Думаю найближчим часом підпишемо контракти. Звичайно нам трохи не вистачає кадрів.
Звичайно хочеться залишитися у Першій лізі, проте хлопчиками для биття ми не будемо. Будемо грати на перемогу й будемо рости й вигравати. Думаю, що ми дамо бій. Часу у нас обмаль, залишився лише один контрольний матч, але сподіваюсь внести коригування й провести ще один контрольний поєдинок.
В рамках підготовки до чемпіонату Кремінь провів 5 контрольних поєдинки. Результати перших чотирьох:
17 липня у Києві Кремінь зіграє з Оболонню.
Кремінь хоч і понизився за спортивним принципом, але залишаються шанси залишитися у Першій лізі. Команда УПЛ донецький Олімпік повідомила, що знімається з чемпіонату. Її місце має зайняти Минай, проте офіційного рішення поки немає. Як повідомив президент ПФЛ Олександр Каденко, що перш за все необхідно дочекатися офіційного рішення УАФ по Олімпіку.
Кремінь повідомив, що готовий замінити Минай та залишитися у Першій лізі.
У разі якщо «Минай» залишиться в УПЛ, а «Кремінь» у Першій, то скоріш всього саме по календарю «Миная» буде грати кременчуцький клуб, адже кременчужани прохали їх розвести у чемпіонаті з «Гірник-Спортом».
Таким чином «Кремінь» свій перший матч зіграє на виїзді проти «Кривбасу» 25 липня, 31 липня вдома прийме «Прикарпаття», 8 серпня на виїзді зіграє з «Нивою», а 14 серпня вдома прийме «Металіст». Повний розклад матчу за посиланням. А ось заявлятиме гравців кременчуцький клуб 23 липня.
Зауважимо, що остаточне рішення мають затвертити наступного тижня.