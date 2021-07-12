На День міста у Кременчуці пройдуть парусна регата та одноденний концерт

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На День міста у Кременчуці пройдуть регата (очікують на участь більш, ніж 50 яхт) та одноденний концерт. Про це 9 липня під час засідання виконкому розповів міський голова Віталій Малецький:

- День міста у нас буде відзначено. Але не буде салюту за 100 чи 200 тисяч грн, зірок за 500-600 тисяч грн. Це буде фестивальна програма для міста, де всі бажаючі групи зможуть виступити, де зможуть виступити молоді виконавці, яким треба дати шанс піднятися на велику сцену.