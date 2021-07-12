Кременчук, Культура

На День міста у Кременчуці пройдуть парусна регата та одноденний концерт

Сьогодні, 08:38 Переглядів: 904 Коментарів: 1

 

Салюту та відомих зірок на святкуванні не буде

На День міста у Кременчуці пройдуть регата (очікують на участь більш, ніж 50 яхт) та одноденний концерт. Про це 9 липня під час засідання виконкому розповів міський голова Віталій Малецький:

- День міста у нас буде відзначено. Але не буде салюту за 100 чи 200 тисяч грн, зірок за 500-600 тисяч грн. Це буде фестивальна програма для міста, де всі бажаючі групи зможуть виступити, де зможуть виступити молоді виконавці, яким треба дати шанс піднятися на велику сцену.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: День города регата концерт
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Коментарі: 1

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ankrem:
Сьогодні, 11:44

Та правильно, а деньги лучше по тихому спишем себе, решили в мерии.


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