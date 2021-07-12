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Полтавські патрульні до приїзду медиків надавали допомогу чоловіку, якого штрикнули ножем

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 618

Постраждалий у лікарні

Полтавські патрульні до приїзду медиків надавали допомогу чоловіку, якого штрикнули ножем. Як повідомляє патрульна поліція області, копи отримали виклик про тяжкі тілесні ушкодження на нічному чергуванні:

«Прибувши на місце, вони виявили чоловіка з ножовим пораненням в груди, який стікав кров‘ю. Зі слів очевидців виникла сварка між чоловіками, в ході якої один з них наніс іншому ножове поранення та зник в невідомому напрямку. До приїзду медиків патрульні намагалися щосили зупинити кров, сильно притиснувши поранення, один із патрульних супроводжував його в кареті швидкої допомоги», - розповіли у поліції. 


Постраждалий у лікарні, наразі його життю нічого не загрожує. Особу нападника встановили, він вже мав проблеми з законом. Його розшукують.

За хуліганство з використанням зброї чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело відео: Патрульна поліція Полтавської області
Теги: ножове поранення поліція патрульні Полтава допомога
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