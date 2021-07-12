Кременчужан просять допомогти встановити особу пішохода, якого на смерть збила автівка

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 527

Якщо впізнали чоловіка - зателефонуйте до поліції

Кременчужан просять допомогти встановити особу пішохода, якого на смерть збила автівка. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, це сталося 12 липня, близько 00.30 на вул. Першотравневій, біля Центрального ринку.

61-річний водій Mitsubishi збив чоловіка. Постраждалий від отриманих травм помер. Його особу не встановили, тому правоохоронці звертаються по допомогу до містян.

Чоловіку на вигляд 35-40 років. Був одягнений в червону футболку з білим написом, спортивні темні штани і темні кросівки. Також носив дерев’яний хрестик на нитці.

Якщо впізнали чоловіка за описом - зателефонуйте до поліції на лінію 102 чи слідчому +380 (97) 927 96 57.