Кременчужан просять допомогти встановити особу пішохода, якого на смерть збила автівка. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, це сталося 12 липня, близько 00.30 на вул. Першотравневій, біля Центрального ринку.
61-річний водій Mitsubishi збив чоловіка. Постраждалий від отриманих травм помер. Його особу не встановили, тому правоохоронці звертаються по допомогу до містян.
Чоловіку на вигляд 35-40 років. Був одягнений в червону футболку з білим написом, спортивні темні штани і темні кросівки. Також носив дерев’яний хрестик на нитці.
Якщо впізнали чоловіка за описом - зателефонуйте до поліції на лінію 102 чи слідчому +380 (97) 927 96 57.