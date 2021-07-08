Кременчук, Споживач

Кременчужани скаржаться на сморід води з крану: «Кременчукводоканал» стверджує, що все в нормі

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 914 Коментарів: 2

 

Якість води погіршується кожного року влітку через підвищення температури та зниження рівня кисню; ситуацію рятують за допомогою активованого вугілля

До нашої редакції почали звертатися занепокоєні кременчужани, які скаржаться на сморід води з крану. Фахівці «Кременчукводоканалу» зазначають, що кожного року влітку через підвищення температури повітря та зниження рівня кисню погіршується якість води у Кременчуцькому водосховищі, яке є основним джерелом водопостачання Кременчука.

Наразі міські водопровідні очисні споруди працюють у посиленому режимі реагентного очищення. Щоб поліпшити органолептичні показники якості питної води та знизити інтенсивність запахів та присмаків, з 4 липня ввели в роботу дільницю вуглевання порошкоподібним активованим вугіллям.

Щоб вода не смерділа: у мерії додали грошей на активоване вугілля для «Кременчукводоканалу»

Також на підприємстві зазначають: щоб вчасно реагувати та коригувати технологічні режими очищення води, хіміко-бактеріологічна лабораторія здійснює посилений цілодобовий лабораторно-виробничий контроль якості та безпечності води, яка надходить з Кременчуцького водосховища на водоочисну станцію, на кожному технологічному етапі очищення та безпечності питної води з резервуарів чистої води перед її надходженням у розподільчу водопровідну мережу міста.

Станом на 7 липня якість питної води відповідає вимогам ДСанПіНу 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (дивись таблицю).

№ з/п

Показник

Одиниця виміру

Нормативне значення

Фактичне значення
(min – max)

1

Каламутність

мг/дм3

≤0,58

<0,58

2

Запах/присмак

бали

≤2/≤2

2/2

3

Забарвленість

градуси

≤20

12

4

Загальна жорсткість

ммоль/дм3

≤7,0

3,40

5

Залізо загальне

мг/дм3

≤0,2

<0,05

6

Марганець

мг/дм3

≤0,05

<0,05

7

Загальні коліформи

КУО/100см3

відсутні

відсутні

8

Загальне мікробне число при t=37°C

КУО/см3

≤100

<2

9

Хлор зв’язаний залишковий

мг/дм3

≤1,2

1,2


2
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: depositphotos.com
Теги: питьевая вода Кременчугводоканал вода вонь очистка
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Коментарі: 2

183
lag8600:
Сьогодні, 13:14

Народ за лохов держите, жара в середине июня началась, а у вас уже кислорода в воде не хватает, так и скажите, что сбросили в Днепр гадость, от которой рыба вся подохла. Да такой водой руки гидко мыть, а не то что еду готовить. И у них всё в норме, ёпт. 


17 0
151
Татьяна Донченко:
Сьогодні, 14:09

Якщо дивитися уважніше таблицю, показники по запаху та присмаку - якраз на межі норми, тобто ледь тримаються


8 0

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