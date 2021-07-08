Кременчужани скаржаться на сморід води з крану: «Кременчукводоканал» стверджує, що все в нормі

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 914 Коментарів: 2

Якість води погіршується кожного року влітку через підвищення температури та зниження рівня кисню; ситуацію рятують за допомогою активованого вугілля

До нашої редакції почали звертатися занепокоєні кременчужани, які скаржаться на сморід води з крану. Фахівці «Кременчукводоканалу» зазначають, що кожного року влітку через підвищення температури повітря та зниження рівня кисню погіршується якість води у Кременчуцькому водосховищі, яке є основним джерелом водопостачання Кременчука.

Наразі міські водопровідні очисні споруди працюють у посиленому режимі реагентного очищення. Щоб поліпшити органолептичні показники якості питної води та знизити інтенсивність запахів та присмаків, з 4 липня ввели в роботу дільницю вуглевання порошкоподібним активованим вугіллям.

Також на підприємстві зазначають: щоб вчасно реагувати та коригувати технологічні режими очищення води, хіміко-бактеріологічна лабораторія здійснює посилений цілодобовий лабораторно-виробничий контроль якості та безпечності води, яка надходить з Кременчуцького водосховища на водоочисну станцію, на кожному технологічному етапі очищення та безпечності питної води з резервуарів чистої води перед її надходженням у розподільчу водопровідну мережу міста.

Станом на 7 липня якість питної води відповідає вимогам ДСанПіНу 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (дивись таблицю).