Кременчужани скаржаться на сморід води з крану: «Кременчукводоканал» стверджує, що все в нормі

Якість води погіршується кожного року влітку через підвищення температури та зниження рівня кисню; ситуацію рятують за допомогою активованого вугілля
До нашої редакції почали звертатися занепокоєні кременчужани, які скаржаться на сморід води з крану. Фахівці «Кременчукводоканалу» зазначають, що кожного року влітку через підвищення температури повітря та зниження рівня кисню погіршується якість води у Кременчуцькому водосховищі, яке є основним джерелом водопостачання Кременчука.
Наразі міські водопровідні очисні споруди працюють у посиленому режимі реагентного очищення. Щоб поліпшити органолептичні показники якості питної води та знизити інтенсивність запахів та присмаків, з 4 липня ввели в роботу дільницю вуглевання порошкоподібним активованим вугіллям.
Також на підприємстві зазначають: щоб вчасно реагувати та коригувати технологічні режими очищення води, хіміко-бактеріологічна лабораторія здійснює посилений цілодобовий лабораторно-виробничий контроль якості та безпечності води, яка надходить з Кременчуцького водосховища на водоочисну станцію, на кожному технологічному етапі очищення та безпечності питної води з резервуарів чистої води перед її надходженням у розподільчу водопровідну мережу міста.
Станом на 7 липня якість питної води відповідає вимогам ДСанПіНу 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (дивись таблицю).
|
№ з/п
|
Показник
|
Одиниця виміру
|
Нормативне значення
|
Фактичне значення
|
1
|
Каламутність
|
мг/дм3
|
≤0,58
|
<0,58
|
2
|
Запах/присмак
|
бали
|
≤2/≤2
|
2/2
|
3
|
Забарвленість
|
градуси
|
≤20
|
12
|
4
|
Загальна жорсткість
|
ммоль/дм3
|
≤7,0
|
3,40
|
5
|
Залізо загальне
|
мг/дм3
|
≤0,2
|
<0,05
|
6
|
Марганець
|
мг/дм3
|
≤0,05
|
<0,05
|
7
|
Загальні коліформи
|
КУО/100см3
|
відсутні
|
відсутні
|
8
|
Загальне мікробне число при t=37°C
|
КУО/см3
|
≤100
|
<2
|
9
|
Хлор зв’язаний залишковий
|
мг/дм3
|
≤1,2
|
1,2