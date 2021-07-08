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У Миргороді дебоширка порізала ножем поліціянта

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 970 Коментарів: 2

 

За плечима у жінки купа адміністративних правопорушень

У Миргороді дебоширка порізала ножем поліціянта. Як повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 6 липня. 

Містяни викликали правоохоронців на дівчину, яка неадекватно себе поводила. Поліцейські, які прибули на місце, одразу впізнали дебоширку, позаяк таке з нею трапляється не вперше, і вона вже «заробила» безліч адміністративних стягнень. 

 

Проте цього разу дівчина пішла далі - схопила ножа та порізала плече слідчому. 

Порушницю затримали та відправили на обстеження до медичного закладу. 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків). Затриманій загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: напад на поліцейського тілесні ушкодження
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Коментарі: 2

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shoni1970:
Сьогодні, 12:58

Так "новиє ліца" психлікарні позачиняли, а мобільні психіатричні групи ще не виїхали на відлов неадекватів, от маємо проблему.


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Sharperok:
Сьогодні, 14:18

Цитата: shoni1970

Так "новиє ліца" психлікарні позачиняли, а мобільні психіатричні групи ще не виїхали на відлов неадекватів, от маємо проблему.

Крюковский дурдом всех поотпускал еще до зелека, до них дела нет никому, до тех пор, пока люди пострадают!


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