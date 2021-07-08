У Миргороді дебоширка порізала ножем поліціянта

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 970 Коментарів: 2

За плечима у жінки купа адміністративних правопорушень

У Миргороді дебоширка порізала ножем поліціянта. Як повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 6 липня.

Містяни викликали правоохоронців на дівчину, яка неадекватно себе поводила. Поліцейські, які прибули на місце, одразу впізнали дебоширку, позаяк таке з нею трапляється не вперше, і вона вже «заробила» безліч адміністративних стягнень.

Проте цього разу дівчина пішла далі - схопила ножа та порізала плече слідчому.

Порушницю затримали та відправили на обстеження до медичного закладу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків). Затриманій загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.