Щоб вода не смерділа: у мерії додали грошей на активоване вугілля для «Кременчукводоканалу»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 464

Показники по запаху у водопровідній воді «на межі» - в усьому «винні» цвітіння та дохла риба

Підприємству збільшили фінансування на закупівлю активованого вугілля для того, щоб воно мало можливість привести воду до нормативних показників. Про це заявив міський голова Віталій Малецький, коментуючи ситуацію із замором риби у Дніпрі та застійними явищами у воді, які до цього призвели.

- Ми зараз збільшили видатки на активоване вугілля для «Кременчукводоканалу». Учора було зафіксовано перевищення нормативних показників по запаху. Водоканал вжив заходів, щоб привести воду до нормативних показників, - заявив Малецький.

Втім, у таблиці, яку розмістило КП «Кременчукводоканал» на своєму сайті, перевищення показників по запаху не відображене – але цей показник на межі норми.

Інформація щодо якості питної води з 21.06.2021 р. по 28.06.2021 р.

№ з/п Показник Одиниця виміру Нормативне значення Фактичне значення

(min – max) 1 Каламутність мг/дм3 ≤0,58 <0,58 2 Запах/присмак бали ≤2/≤2 2/2 3 Забарвленість градуси ≤20 11 - 15 6 Загальна жорсткість ммоль/дм3 ≤7,0 3,32 - 3,36 5 Залізо загальне мг/дм3 ≤0,2 <0,05 6 Марганець мг/дм3 ≤0,05 <0,05 7 Нітрати мг/дм3 ≤50 4,85 8 Загальні коліформи КУО/100см3 відсутні відсутні 9 Загальне мікробне чисто при t=37°C КУО/см3 ≤100 <2 10 Хлор вільний залишковий мг/дм3 ≤0,5 0,3 – 0,5 11 Хлор зв’язаний залишковий мг/дм3 ≤1,2 0,8 – 1,2

Активоване вугілля як реагент вживається з метою дезодорації води - поліпшення органолептичних показників води, зниження інтенсивності запахів та присмаків. На підприємстві передбачена технологія вуглевання порошкоподібним активованим вугіллям.

Що стосується якості води у Дніпрі, звідки бере воду водоканал та потім її очищує, то її може поліпшити тільки покращення погодних умов. «Щоб воду «перемішало» вітром чи дощем», - так висловився мер.