Кременчужани прибрали сміття з острову Зелений

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 732 Коментарів: 2

Майже півсотні кременчужан разом з дітьми долучилися 29 червня до прибирання сміття на острові Зелений. Еко-тур організували та присвятили відзначенню Дня Дніпра.

Організаторами заходу традиційно стала академія сапбордингу та її засновниця Оляна Колесник, активісти організації «Спорт для всіх» та представники регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні». Відправилася експедиція на каяках та байдарках від геокупола, що на пляжі у парку «Придніпровський».

Кременчужани за майже дві години роботи зібрали 18 стодвадцятилітрових мішків сміття.

- На території парку кременчужани смітять рідко. Він знаходиться досить далеко від міста і сюди приїздять відпочивати в основному ті, хто робить це постійно і сам повертається на знайомі місця. В основному сміття залишають ті, хто потрапляють на острів випадково, але ми все одно час від часу проводимо подібні акції, аби захистити унікальну природу парку, - говорить в.о. Директора at КУ ПЗФ РЛП «Кременчуцькі плавні» Надія Гальченко і обіцяє, що еко-тур — це лише один із заходів, присвячених Дню Дніпра та відзначенню 20-річчя з моменту заснування парку «Кременчуцькі плавні».

- Якщо порівняти забрудненість острова Фантазія та Зеленого, то на Фантазії значно брудніше. Ми тільки минулого тижня там поприбирали, а сьогодні, коли пливли повз, вже бачили багато сміття, - говорить один з активістів акції Дмитро, зазначаючи, що навчати дітей не смітити на природі мають ще в школі.

За словами Оляни Колесник, за можливості, від геокуполу подібні еко-тури будуть відправлятися ще не раз.

- Наша мета не лише долучити кременчужан до активного відпочинку та здорового способу життя, а й показати приклад нормального співіснування з природою, без засмічення та надмірного використання природних ресуорсів, - говорить Оляна Колесник та закликає стежити за анонсами подій у геокуполі у соцмережах.