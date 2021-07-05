КВБЗ «пролетів» з тендером на ескалатори для вокзалу Києва, але оскаржує закупівлю

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Скарга подана до Держаудитслужби і очікую розгляду. Тим часом замовник повідомив про намір укласти угоду з іншою компанією

ТОВ «Інструментальний завод» (дочірню компанія КВБЗ) дискваліфікували на тендері із закупівлі двох ескалаторів для вокзалу Києва вартістю 15,58 млн грн. Інформація розміщена у системі електронних закупівель Prozorro. Аукціон відбувся першого липня. Філія «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця», яка проводила тендер, оголосила про намір укласти угоду за його результатами із ТОВ «Міцуї Україна». Його остаточна цінова пропозиція — 13 млн 88 тис грн. Пропозицію ТОВ «Інструментальний завод» відхилили через недоліки у документації, поданій на тендер, та невідповідність технічним умовам замовника. Також дискваліфікували й іншого учасника — ТОВ «Альтіс-ліфтсервіс».





Таким чином, розглядалися пропозиції двох учасників - ТОВ «Міцуї Україна» та ПП «Скай Кепітал Груп».

Проте на даний час ТОВ «Інструментальний завод» подав дві скарги, одну — в Держаудитслужбу стосовно умов закупівлі. Скаржник вважає, що замовник невірно визначив предмет закупівлі. Зокрема, тендер включав не лише поставку ескалаторів, а й роботи, у тому числі пов'язані з розробленням проєктної документації, реконструкцію тощо. ТОВ «Інструментальний завод» вважає, що дані роботи мали б закуповуватися за окремим тендером.

Крім того, подана скарга на те, що замовник допустив до аукціону дві пов'язані компанії, що є порушенням Закону України «Про публічні закупівлі». За твердженням ТОВ «Інструментальний завод», ТОВ «Міцуї Україна» та ПП «Скай Кепітал Груп» є дилерами одного виробника - компанії Hanson Lift (Suzhou) Cо (Китай). При цьому подали ідентичні листи від цієї компанії в складі тендерних пропозицій. Дана скарга очікує рішення замовника.