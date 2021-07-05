П'ятьох нетверезих водіїв наловили кременчуцькі патрульні на вихідних

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 380 Коментарів: 2

Один з водіїв вже позбавлений права керування

П'ятьох нетверезих водіїв наловили правоохоронці на вихідних. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

3 липня на проспекті Лесі Українки патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з 20-річним керманичем інспектори відчули від нього різкий запах алкоголю. Їх підозри підтвердив алкотестер - 1,16 ‰. Також виявилося, що водій вже позбавлений судом права керування.

4 липня також на проспекті Лесі Українки за порушення ПДР зупинили Mercedes. Водій автівки виявився п'яним: 2,53 ‰ алкоголю у крові, що майже у 13 разів перевищує допустиму норму.

Того ж дня вулицею Чкалова їхав мопедист без шолома. Та, виявилося, що це не єдина проблема керманича, позаяк драгер показав 2,48 ‰ алкоголю у крові 42-річного керманича.

На усіх порушників склали адмінпротоколи за ст. 130 Кодексу України про адмінастративні порушення.