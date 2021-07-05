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П'ятьох нетверезих водіїв наловили кременчуцькі патрульні на вихідних

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 380 Коментарів: 2

 

Один з водіїв вже позбавлений права керування

П'ятьох нетверезих водіїв наловили правоохоронці на вихідних. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука. 

3 липня на проспекті Лесі Українки патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з 20-річним керманичем інспектори відчули від нього різкий запах алкоголю. Їх підозри підтвердив алкотестер - 1,16 ‰. Також виявилося, що водій вже позбавлений судом права керування.

4 липня також на проспекті Лесі Українки за порушення ПДР зупинили Mercedes. Водій автівки виявився п'яним: 2,53 ‰ алкоголю у крові, що майже у 13 разів перевищує допустиму норму.

Того ж дня вулицею Чкалова їхав мопедист без шолома. Та, виявилося, що це не єдина проблема керманича, позаяк драгер показав 2,48 ‰ алкоголю у крові 42-річного керманича.

На усіх порушників склали адмінпротоколи за ст. 130 Кодексу України про адмінастративні порушення. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: нетверезий водій п'яний за кермом ст.130
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Коментарі: 2

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zzzzzz:
Сьогодні, 14:07

куда еще двох дели? 


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3 186
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zzzzzz:
Сьогодні, 16:23

Относительно инцидента с народным депутатом Украины Моим приказом назначено служебное расследование. Патрульные полицейские, участвовавшие в конфликте, и их непосредственные руководители отстранены от выполнения служебных обязанностей. Я лично встретился с Евгением Брагаром и выслушал его позицию", - говорися в сообщении.

Это что ж, теперь начальник полиции будет с каждым наркошей, остановленным на дороге, "лично встречаться"?
Или только с наркоманами из Рады? это вам не мелочь по карманам тырять...


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