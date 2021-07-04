Кременчужани перемогли у змаганнях стрілків

Завершились змагання на кращий стрілецький взвод територіальної оборони в оперативному командуванні «Північ»
Кременчуцький батальйон територіальної оборони (представлений окремим взводом) взяв участь у змаганнях між батальйонами ТРО сектору Північ. Завершились змагання на кращий стрілецький взвод територіальної оборони в оперативному командуванні «Північ».
Привітав присутніх з успішним проходженням змагань та провів церемонію нагородження командувач військ ОК «Північ» генерал-майор Валерій Залужний.
За результатами чотирьох контрольних вправ визначено переможця. Перше місце зайняв стрілецький взвод Полтавської бригади територіальної оборони. Полтавський обласний ТЦК та СП Саме цей підрозділ буде змагатися зі взводами інших оперативних командувань на рівні Сухопутних військ ЗС України.
Другу та третю сходинки відповідно зайняли стрілецькі взводи Черкаської та Сумської бригад ТрО. Сумський обласний ТЦК та СП Черкаський обласний ТЦК
Резервісти всіх взводів-учасників були також нагороджені грамотами та подяками Командувача ОК «Північ» за зразкові особисті досягнення під час виконання завдань конкурсу.