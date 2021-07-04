Кременчужани перемогли у змаганнях стрілків

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 392

Кременчуцький батальйон територіальної оборони (представлений окремим взводом) взяв участь у змаганнях між батальйонами ТРО сектору Північ. Завершились змагання на кращий стрілецький взвод територіальної оборони в оперативному командуванні «Північ».

Привітав присутніх з успішним проходженням змагань та провів церемонію нагородження командувач військ ОК «Північ» генерал-майор Валерій Залужний.

– Хочу подякувати вам всім за роботу та професійне виконання обов’язків. Ви - справжні українці, патріоти своєї держави. Участь у конкурсі - це дійсно вчинок для дорослих чоловіків та жінок. У вас була можливість не тільки позмагатись між собою, а й поділитися досвідом, комусь удосконалити навички володіння зі зброєю для того, щоб у визначений час захистити Україну, – сказав у вітальному слові командувач військ.

За результатами чотирьох контрольних вправ визначено переможця. Перше місце зайняв стрілецький взвод Полтавської бригади територіальної оборони. Полтавський обласний ТЦК та СП Саме цей підрозділ буде змагатися зі взводами інших оперативних командувань на рівні Сухопутних військ ЗС України.

Другу та третю сходинки відповідно зайняли стрілецькі взводи Черкаської та Сумської бригад ТрО. Сумський обласний ТЦК та СП Черкаський обласний ТЦК

Резервісти всіх взводів-учасників були також нагороджені грамотами та подяками Командувача ОК «Північ» за зразкові особисті досягнення під час виконання завдань конкурсу.