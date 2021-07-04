У Кременчуці працює «шоколадна крадійка»

Сьогодні, 11:37 Переглядів: 1 021

Крадійка, що, схоже, дуже полюбляє солоденьке таки сіла на лаву підсудних.

За матеріалами справи, 10 березня з магазину «АТБ», що на вул. Небесної Сотні, жінка поцупила 11 плиток шоколаду «Milka», вагою 300 грам кожна. Вартість такої «покупки» - 769,08 грн.

Починаючи з цього дня жінка навідувалася до магазину майже щодня і виносила з собою по кілька десятків шоколадок за раз. Перевагу крадійка надавала шоколаду «Milka» та «Lacmi». Кожен візит такої покупчині обходився магазину у кілька сотень гривень збитків. Найбільша сума «покупки» - 2 108,50 грн, а візитів до магазину будо, за матеріалами справи, не менше десяти. Середній сек «покупки» - 1500 грн, тож збитки чималенькі.

За рішенням суду, такі крадіжки є нетяжкими злочинами.

Магазину з усього вкраденого повернули лише 9 шоколадок «Milka» та 7 шоколадок «MaxFun», а крадійку зобов'язали впродовж року періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.