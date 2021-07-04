Кременчук

Кременчужанам знову обіцяють грозу і навіть град

Сьогодні, 12:37 Переглядів: 843

 

Штормове попередження

За повідомленням Полтавського обласного центру з гідрометеорології, 04.07.2021 по Полтавській області та м. Полтава очікуються грози, шквали. Вітер 15-20 м/с. В окремих районах град.

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Автор: Ірина Андрєєва
Теги: погода
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