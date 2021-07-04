На Полтавщині пожежонебезпечно

Сьогодні, 09:07 Переглядів: 312

На Полтавщині триває пожежонебезпечний період. У цей час суха рослинність спалахує від найменшої іскри, а пожежа за лічені хвилини здатна поширитись на великі території, знищуючи все на своєму шляху.

Рятувальники закликають громадян бути свідомими, та суворо дотримуватися правил безпечної життєдіяльності у цей період. Зокрема, йдеться про відповідальну поведінку під час перебування в природних екосистемах, а також - відпочинку в лісових масивах і на відкритих територіях. Адже, за статистикою, основною причиною виникнення пожеж в екосистемах є людська діяльність!

У Полтавській області фахівці ДСНС України провели рейди у лісових масивах та на пляжах, які розташовані поблизу Полтави, Решетилівки, Диканьки, Писарівщини, Машівки, Базилівщини та Нових Санжар. Рятувальники разом із працівниками поліції провели профілактичні бесіди з відпочивальниками щодо основних правил пожежної безпеки в екосистемах, нагадали про заборону спалювання сміття і сухої рослинності на відкритих територіях, а також про адміністративну і навіть кримінальну відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем.

Отже, під час пожежонебезпечного періоду потрібно дотримуватися таких правил: