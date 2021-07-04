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На Полтавщині пожежонебезпечно

Сьогодні, 09:07 Переглядів: 312

 

Рятувальники нагадують про небезпеку вогню

На Полтавщині триває пожежонебезпечний період. У цей час суха рослинність спалахує від найменшої іскри, а пожежа за лічені хвилини здатна поширитись на великі території, знищуючи все на своєму шляху.

Рятувальники закликають громадян бути свідомими, та суворо дотримуватися правил безпечної життєдіяльності у цей період. Зокрема, йдеться про відповідальну поведінку під час перебування в природних екосистемах, а також - відпочинку в лісових масивах і на відкритих територіях. Адже, за статистикою, основною причиною виникнення пожеж в екосистемах є людська діяльність!

У Полтавській області фахівці ДСНС України провели рейди у лісових масивах та на пляжах, які розташовані поблизу Полтави, Решетилівки, Диканьки, Писарівщини, Машівки, Базилівщини та Нових Санжар. Рятувальники разом із працівниками поліції провели профілактичні бесіди з відпочивальниками щодо основних правил пожежної безпеки в екосистемах, нагадали про заборону спалювання сміття і сухої рослинності на відкритих територіях, а також про адміністративну і навіть кримінальну відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем.

Отже, під час пожежонебезпечного періоду потрібно дотримуватися таких правил:

  • не розводьте відкритий вогонь біля лісової зони, в полях;
  • заборонено заїжджати автомобілем до лісу та залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • не залишайте недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці;
  • категорично заборонено випалювати сміття та рослинні залишки;
  • організовуйте протипожежні розриви між очеретом та садовими ділянками;
  • не лишайте легкозаймисті матеріали поблизу очерету;
  • не розводьте багаття у безпосередній близькості до будинків чи господарських споруд;
  • очищайте місце, призначене для вогнища, від сухої трави, листя, гілля;
  • не залишайте без нагляду розпалені багаття та не дозволяйте дітям розводити вогнища;
  • при сильних поривах вітру не розпалюйте вогнище;
  • залишаючи місце відпочинку, обов’язково загасіть вогнище водою чи піском до повного припинення горіння або тління;
  • заборонено спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;
  • проводьте роз’яснювальні бесіди з дітьми щодо дотримання правил пожежної безпеки.
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Автор: Ірина Андрєєва
Теги: рятувальники пожежі
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