Лара Крофт по-кременчуцьки: чоловік знімав оградки кухонним ножем

Чоловіка, який систематично цупив огорожі з могил таки посадили за грати. Згідно з даними рішення суду, уродженець Кобеляк «працював» на Староревівському кладовищі.
За допомогою звичайного кухонного ножа чоловік демонтував огорожі та в подальшому виносив їх з цвинтаря.
Згідно з матеріалами справи, чоловік спаплюжив щонайменше три могили лише за один місяць.
Тепер наступні чотири роки місцева «Лара Крофт» проведе за гратами, бо таким є рішення суду, яке щоправда може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його проголошення.