Лара Крофт по-кременчуцьки: чоловік знімав оградки кухонним ножем

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 183

Чоловіка, який систематично цупив огорожі з могил таки посадили за грати. Згідно з даними рішення суду, уродженець Кобеляк «працював» на Староревівському кладовищі.

За допомогою звичайного кухонного ножа чоловік демонтував огорожі та в подальшому виносив їх з цвинтаря.

Згідно з матеріалами справи, чоловік спаплюжив щонайменше три могили лише за один місяць.

Тепер наступні чотири роки місцева «Лара Крофт» проведе за гратами, бо таким є рішення суду, яке щоправда може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його проголошення.