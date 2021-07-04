Стоматолог з Кременчука піднявся на Еверест

Стоматолог з Кременчука Віталій Ануфрієв «за компанію» та без підготовки піднявся на Еверест. Про історію свого сходження він розповів на зустрічі з містянами, яка проходила у локації «Геокупол», що на пляжі у парку Придніпровський.
За словами мандрівника, разом з друзями він придбав тур до Непалу і потрапив аж до базової станції гори Еверест, а це – понад 5 тис м. До слова, Еверест – це найвища вершина земної кулі і знаходиться вона в Гімалаях.
Як стало відомо виданню, кременчужанин займається плаванням , а у походи ходив лише в шкільні роки. Однак це не завадило йому прийняти спонтанне рішення і погодитися на сходження, про яке мріють багато альпіністів.
«Я зрозумів, чому краще гір можуть бути тільки гори», – говорить пан Віталій, зазначаючи, що пережиті відчуття забути просто не можливо, хоча не всі вони були позитивними і сходження далося йому досить важко. Страшно було засинати... були моменти, що не дихаєш. Страшно розуміти, що тих, хто пересік лінію життя і кому стало погано вже не рятують», – поділився мандрівник.
Весь шлях туристів супроводжували місцеві жителі, які наймаються допомагати туристам.
Що здивувало мандрівника, так це те, що діти-шерпи на висоті 4 тис м ганяють у футбол, у той час, як дорослі люди ледь можуть рухатися.
Історія кременчужанина дійсно справила враження на слухачів.