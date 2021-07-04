Стоматолог з Кременчука піднявся на Еверест

Сьогодні, 07:58 Переглядів: 319

Стоматолог з Кременчука Віталій Ануфрієв «за компанію» та без підготовки піднявся на Еверест. Про історію свого сходження він розповів на зустрічі з містянами, яка проходила у локації «Геокупол», що на пляжі у парку Придніпровський.

За словами мандрівника, разом з друзями він придбав тур до Непалу і потрапив аж до базової станції гори Еверест, а це – понад 5 тис м. До слова, Еверест – це найвища вершина земної кулі і знаходиться вона в Гімалаях.

Як стало відомо виданню, кременчужанин займається плаванням , а у походи ходив лише в шкільні роки. Однак це не завадило йому прийняти спонтанне рішення і погодитися на сходження, про яке мріють багато альпіністів.

«Я зрозумів, чому краще гір можуть бути тільки гори», – говорить пан Віталій, зазначаючи, що пережиті відчуття забути просто не можливо, хоча не всі вони були позитивними і сходження далося йому досить важко. Страшно було засинати... були моменти, що не дихаєш. Страшно розуміти, що тих, хто пересік лінію життя і кому стало погано вже не рятують», – поділився мандрівник.

Весь шлях туристів супроводжували місцеві жителі, які наймаються допомагати туристам.

«Якщо тут, на землі, в нас розширений кругозір і багато напрямків мислення, то там одне-два, бо в горах так часто змінюється погода, що доводиться тільки погодитися на її умови», – розповідав альпініст.

Що здивувало мандрівника, так це те, що діти-шерпи на висоті 4 тис м ганяють у футбол, у той час, як дорослі люди ледь можуть рухатися.

Історія кременчужанина дійсно справила враження на слухачів.

«Він унікальна людина! За компанію поїхати в Непал – це потрібно ще уміти!» – говорить голова Потоківського старостинського округу, турист із стажем Юрій Зоря.