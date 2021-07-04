Полтаваобленерго припиняє постачання електроенергії до Новогалещинської територіальної громади

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В Новогалещинській ОТГ знову неспокійно – на території громади з’явились оголошення від Полтаваобленерго про те, що в період з 5-го по 9 липня 2021 року вони будуть демонтувати провід на ділянці ПЛ 10кВ «Остапці», що забезпечує живлення смт Нова Галещина, сіл Заруддя, Бондарі, Остапці, Ревівка, Василенки. Іншими словами, демонтувавши це обладнання, майже вся Новогалещинська ОТГ залишиться без світла, а пояснення таких дій з боку Полтаваобленерго, містить лише одну фразу - «з метою збереження свого майна».

Наголошуємо, що Полтаваобленерго – це компанія, здійснює виробництво, передачу та постачання електричної енергії, за індивідуальними договорами із кожним домогосподарством. Згідно договорів, Полтаваобленерго, як надавач послуг, бере на себе зобов’язання надійно постачати електроенергію в необхідних обсягах, відповідної потужності, з гарантійним рівнем надійності, безпеки та якості.

І тут одразу ж хочеться нагадати, що частина території Новогалещинської ОТГ ще з 22 травня 2021 року отримує електроенергії не від надавача послуг, а від Біланівського ГЗК. Чому? Тому що Полтаваобленерго відключили частину громади 18 травня 2021 року, та не виконала жодних дій по відновленню електропостачання. Порушуючи тим самим не лише свої зобов’язання перед споживачами, а й рішення надзвичайної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Кременчуцькій райдержадміністрації про негайне вирішення ситуації.

Біланівський ГЗК, що знаходиться на території громади, своїми силами та під свою відповідальність вирішив проблему з постачанням електроенергії. Просто тому, що Біланівський ГЗК підприємство соціально-відповідальне та діє в першу чергу в інтересах людей та для людей. В той час, як прямий надавач послуг, замість того, щоб виконати свої прямі обов’язки та відновити подачу електроенергії, привозили пресу, телебачення та займались відвертим популізмом.

А тепер, більш ніж через місяць бездіяння, Полтаваобленерго не розпочинає роботи по відновленню електропостачання, а хоче просто демонтувати обладнання і залишити більше тисячі людей без світла на невизначений термін. Якщо це не знущання над людьми то що? Такі радикальні дії щодо споживачів послуг Полтаваобленерго мають бути законно обумовлені, а тут вже виникає багато питань. Ситуація потребує негайного втручання місцевої та районної влади, а також представників правоохоронних органів.