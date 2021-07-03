Кременчук

Збірна України сьогодні вперше в історії зіграє в 1/4 ЄВРО

Сьогодні, 18:48 Переглядів: 271

 

Віримо в перемогу!

Збірна України сьогодні вперше в історії зіграє в 1/4 ЄВРО! Віримо у вас! Віримо в перемогу!
Україна:Англія
Початок о 22:00
«Стадіо Олімпіко», Рим.
Пишіть прогнози в коментарях.

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Автор: Ірина Андрєєва
Теги: футбол
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