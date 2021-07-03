«Залізна леді», художниця і вбивство: що новенького почитати кременчужанам

Юрій Даценко «Книга в камені» 1900 рік, Кам’янець. У середмісті жорстоко вбито молодого слідчого. Його тіло повністю знекровлене. Містяни страшенно бояться наступаючої ночі. Подейкують, що то повернулося древнє жахіття. Саме в цей час хірург Яків Ровнєр приїздить до Кам’янця й опиняється у вихорі загадкових подій. Убивства містян якось пов’язані зі стародавніми племенами, що оселилися тут тисячі років тому. Те, що відбувається, змушує затятого матеріаліста Ровнєра повірити у надприродне й переглянути своє ставлення до легенд. За примхою долі він виявляється втягненим у кілька сторічний конфлікт двох могутніх родів і має розкрити прадавню таємницю губернського Кам’янця.