«Залізна леді», художниця і вбивство: що новенького почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Юрій Даценко «Книга в камені»
1900 рік, Кам’янець. У середмісті жорстоко вбито молодого слідчого. Його тіло повністю знекровлене. Містяни страшенно бояться наступаючої ночі. Подейкують, що то повернулося древнє жахіття. Саме в цей час хірург Яків Ровнєр приїздить до Кам’янця й опиняється у вихорі загадкових подій. Убивства містян якось пов’язані зі стародавніми племенами, що оселилися тут тисячі років тому. Те, що відбувається, змушує затятого матеріаліста Ровнєра повірити у надприродне й переглянути своє ставлення до легенд. За примхою долі він виявляється втягненим у кілька сторічний конфлікт двох могутніх родів і має розкрити прадавню таємницю губернського Кам’янця.
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Надія Гуменюк «Плач пересмішниці»
Переламні 90-ті. Молодість Нори була сповнена випробувань: зрада батька, безробіття матері, оманливе кохання, бідність, пастка, в яку її заманили торговці живим товаром. Розум та наполегливість допомогли дівчині не просто вижити, але й прибрати до рук бізнес чоловіка та стати просто таки «залізною леді». А ще був прихований від усіх гріх. Несподівана зустріч з Левком збурила в пам’яті Нори болючий спогад. Тоді у боротьбі за місце під сонцем, жінка втратила щось значно важливіше. Що ж поєднує впливову бізнесвумен із простим хлопцем-атовцем.
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Володимир Яворівський «Автопортрет з уяви»
Це проникливий жіночий роман, тонко та майстерно написаний чоловіком.
Трагічна та дивовижна доля Катерини Білокур – української художниці-самоучки, чиїми картинами в Луврі захоплювався сам Пабло Пікассо. Бо квіти на них були прекраснішими та справжнішими за живі. Та від чого відмовилася Катерина заради своїх картин? Яку найстрашнішу жіночу ціну вона заплатила вона за своє малювання.